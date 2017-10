Ne boste verjeli, kaj je igrala Tina Maze

LJUBLJANA – V minulem dobrem letu se je zgodilo marsikaj – Slovenija je dobila šefa Evropske nogometne zveze, prvo damo Amerike, Piranski zaliv pa še evropski košarkarski prvaki so postali naši junaki. Športni dogodki in presežki Slovenije ne bodo obšli. Med 30. januarjem in 10. februarjem bo Slovenija središče nogometne Evrope, ki bo pozorno spremljala 10. evropsko prvenstvo v futsalu. Da bo to dogodek, kot se šika, je bilo jasno že na žrebu, ki ga je gostil Ljubljanski grad. Stotnija brkih dolgonogih deklet, vsaka na svoji stopnici, je s filmskim nasmehom usmerjala goste. Jasno, evropska futsal smetana je prišla pogledat, s kom se bodo merili pred polnimi Stožicami, ki so lačne velikih dogodkov, odmevnih tekem. To bo dal Stožicam in Ljubljani futsal!

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«