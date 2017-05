Nateguni izkoristili Ilko Štuhec: za 200 evrov prodajajo lažno večerjo

Nateguni so očitno zlorabili ime v zadnji sezoni najboljše slovenske smučarke Ilke Štuhec. Nanje je opozorila kar sama na svojem facebook profilu. V nadaljevanju preberite smučarkino opozorilo.

Če bi kliknili povezavo, bi ugotovili, da na večerjo, ki bo stala 200 evrov, nimajo pa še pripravljenih paketov, vabita LifeClass Portorož in Denis Novato v sodelovanju z dobrodelno fundacijo monaškega princa Alberta II. Star team for the children. Poleg Ilke naj bi dogodek, ki so ga poimenovali V Portorož prihajajo zvezde Formule 1 in Moto GP, obiskali Jure Košir, Filip Flisar, Giancarlo Fisichella, Emanuelle Pirro, Marco Simeone in Kristian Ghedina.

Ilka je zanikanje svoje prisotnosti objavila 1. maja zjutraj, a doslej pod njeno objavo še ni opravičila ali demantija domnevnih organizatorjev.