Napoved iz nogometnih logov: Mijatović 20, Nemec 10 glasov

Na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) od danes naprej nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Morda se to bere celo preveč usodno, toda krovna nogometna organizacija bo dobila novega predsednika, četrtega v samostojni Sloveniji po Rudiju Zavrlu, Ivanu Simiču in Aleksandru Čeferinu, ki je septembra postal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) in s tem vodilni položaj v domovini prepustil na trenutke umazanemu boju za svojega naslednika na vrhu NZS.



Ob 17. uri se bo v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju začela volilna skupščina, na kateri se bosta za predsedniški položaj potegovala Matjaž Nemec in Radenko Mijatović. Ne glede na vse obtožbe iz predvolilne kampanje, ki so letele na 52-letnega vršilca dolžnosti, predsednika NZS Mijatovića, ta še vedno velja za velikega favorita za zmago. Navsezadnje so njegovo kandidaturo podprli v Medobčinskih nogometnih zvezah Ljubljana, Gorenjska Kranj, Ptuj in Lendava ter Zveza nogometnih sodnikov Slovenije. Mijatović, nekdanji nogometaš in sodnik, ki je bil kar osem let podpredsednik NZS in zato do obisti pozna delovanje zveze pa tudi razmere na terenu, ima tako zagotovljenih 14 glasov od skupno 30, za zmago pa je potrebnih najmanj 16 glasov. Pričakovati je, da bo prejel še nekaj glasov od drugih delegatov, zato ocenjujemo, da bi znal na koncu zbrati podporo najmanj 20 delegatov.



Šestintridesetletni Matjaž Nemec, ki je profesionalni politik v stranki Socialnih demokratov in opravlja tudi funkcijo podpredsednika državnega zbora, je bil do začetka predvolilne kampanje tako rekoč neznanka v nogometnem svetu. Deluje v izvršnem odboru drugoligaša Bilje in je gonilna sila vsakoletne dobrodelne tekme Vrabček upanja. Nemčevo kandidaturo je podprla MNZ Nova Gorica, torej ima javno zagotovljena le dva glasova, čeprav stavi na po njegovih besedah številne tihe podpornike po vsej Sloveniji, ki da jih je prepričal s svežimi idejami. Predvidevamo, da bi bil volilni izkupiček 10 glasov soliden uspeh za mladega politika.



Zanimivo je, da oba kandidata napovedujeta nadaljevanje po poti strateške usmeritve NZS iz obdobja predsednikovanja Čeferina, ki ga oba jemljeta kot zgled sposobnega in učinkovitega vodje. Mijatović in Nemec bosta še enkrat nagovorila delegate s triminutnima predstavitvama, potem pa bodo odločevalci glasovali brez mobilnih telefonov ob volilni skrinjici, kjer bi lahko morebiti fotografirali glasovnice in s tem dokazovali lojalnost enemu ali drugemu kandidatu. To verjetno prispeva k dodatni negotovosti nekaterih delegatov, toda predčasna odstopa Ivana Simiča in Izeta Rastoderja od kandidature verjetno res potrjujeta, da je vse že vnaprej odločeno, toda v demokraciji je vse možno.