Motoristi v šoku: Odšel je najprijaznejši dirkač

CESENA – Smrt nekdanjega svetovnega prvaka v razredu motoGP Nickyja Haydna je pretresla ves športni svet. Nickyja je med kolesarjenjem blizu Riminija zbil voznik osebnega vozila, pri čemer je utrpel hude poškodbe prsnega koša. Za njegovo življenje so se borili v bolnišnici v Ceseni, a je včeraj umrl.

Tudi Valentino Rossi je povsem pretresen. Na novinarski konferenci je dejal, da je takoj po nesreči govoril s prijateljem, ki je zdravnik, ta pa mu je pojasnil, kako zelo resno je njegovo stanje. »To je velika tragedija. Nicky je bil odličen dirkač in super fant.«

Nickyju v spomin so v motoGP sestavili video z njegovimi najboljšimi športnimi trenutki.

"The nicest man in Grand Prix racing"



Thanks for the memories, Nicky. #RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/BX4VvGgKWC — MotoGP™ (@MotoGP) May 22, 2017

»Vedno boš v mojem srcu,« je zapisal Dani Pedrosa.

Always in my heart, champ. RIP Nicky. #69 pic.twitter.com/ML35Qm7f1g — Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) May 22, 2017

Marc Marquez pravi, da ga je novica povsem pretresla in da ne bo motorističnega kolega nikoli pozabil.

Destrozado tras la noticia. Nunca te olvidaremos! / I'm shattered after the news. We will never forget you! #DEPNickyHayden #RIPNickyHayden pic.twitter.com/qF5wNnFM6o — Marc Márquez (@marcmarquez93) May 22, 2017

»Danes je izjemno žalosten dan. Moje misli in molitve so v teh težkih trenutkih z njegovo družino,« je zapisal avtomobilist Jack Harvey.

#RIPNickyHayden. Extremely sad day. Prayers and thoughts are with his family during this very difficult time. pic.twitter.com/7ybkGJz9uf — Jack Harvey (@jack_harvey42) May 22, 2017

Kolesar Marcel Kittel prav tako ne more dojeti, da je varnejše dirkati s hitrostjo 350 kilometrov na uro kot kolesariti po javnih površinah ...