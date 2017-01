Mišo Molk pošiljajo v penzijo: To si je nakopala zaradi Tine Maze

Televizijka Miša Molk je svoje kritično razmišljanje o slovesu Tine Maze delila s svojimi prijatelji in oboževalci , a si je s svojim zapisom nakopala gnev tistih, ki so bili Tini zvesti vse do njene zadnje vožnje na Pohorju. Na račun pred desetletjem in več priljubljene televizijske voditeljice, ki je kasneje opravljala tudi službo varuhinje pravic gledalcev, so bili komentatorji neusmiljeni.

»Kdaj se bo poslovila ga. Molk, ta tudi misli, da je nenadomestljiva, tudi Stanislavko jo plačuje z naročnino RTV. Kaj je počela zadnjih 10 let?« »Ja, gospa je še kako kompetentna za to področje, ker se še sama ne zmore posloviti.« »Kolikor dobrega je Tina naredila za smučanje, toliko je Piša Mouk zapravila za Emo. Komentar ni potreben. Naj živi plastelin.« »Sramota, da se Miša ukvarja s Tino. Primorci smo ji na veliko pisali kakšne probleme imamo s signalom, ko je zastopala 'kao' pravice gledalcev na RTV, pa nam ni niti z besedo odgovorila, čeprav je bila plačana z našim denarjem.« »Kdaj bo Miša pripravila vsaj en scenarij ali pa brez scenarija SVOJE SLOVO? V Tino se pa res nima kaj vtikati.« »Malce komično, da 62-letnica očita 30 let mlajši, da se ne zna poslavljati, a ne? Pa da o skromnosti ne načenjam teme.«

Mišo je očitno odziv presenetil, saj je pozneje pod svojim zapisom komentirala, da ni razmišljala o Tini, temveč o fenomenu slovesa, razhodov in o tem, kakšnega slovesa je bila deležna Tina. »Nič veličastnega ni bilo v tem. Slovo z njene strani pa je imelo vsak dan kakšen nov scenarij.«