Mijatović je novi šef slovenskega nogometa

LJUBLJANA – Novi vodja slovenske nogometne družine je pričakovano postal 52-letni Radenko Mijatović, nekdanji nogometaš, sodnik in dolgoletni podpredsednik Nogometne zveze Slovenije. Na volitvah mu je 30 delegatov namenilo 23 glasov, njegov tekmec Matjaž Nemec pa jih je prejel sedem. »Iskreno se vam zahvaljujem za izkazano zaupanje programu, ki temelji na strategiji razvoja NZS do leta 2020. S tem ste izkazali zaupanje tudi prejšnjemu predsedniku Aleksandru Čeferinu, ki zdaj vodi Uefo. Funkcije ne jemljem kot privilegij, temveč kot izjemno čast. Sprejemam obvezo, da zagotovimo kontinuiteto dela v zvezi. Veliko področij je odprtih, skupaj nam bo uspelo. Matjažu Nemcu se zahvaljujem za korektno borbo. Deloval bom povezovalno, sodelovali bomo tudi v prihodnje. Vse dobro nogometu v prihodnje,« je bil prvi odziv Mijatovića, ki je po Rudiju Zavrlu, Ivanu Simiču in Čeferinu četrti predsednik NZS v samostojni Sloveniji.



Po 43-minutnem štetju glasovnic v prvem krogu volitev smo najprej izvedeli za tri podpredsednike: Danilo Kacijan in Milan Jarc sta prejela po 19 glasov, Franci Zavrl pa 16. Za četrto mesto podpredsednika sta se v drugem krogu udarila nekdanji selektor slovenske reprezentance Bojan Prašnikar in Stanko Glažar, saj sta prejela po 14 glasov, iz igre pa je izpadel šesti kandidat Franc Kopatin (9 glasov). Po 17-minutnem štetju glasovnic smo izvedeli, da sta oba prejela po 15 glasov. Delegati so se odločili, da bodo četrtega podpredsednika izvolili na naslednji skupščini.

