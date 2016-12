Messi, Ronaldo in ples  vrtoglavih številk

Nogomet je že lep čas več kot le igra na do potankosti urejeni zelenici. A nogomet je danes predvsem posel. Obračuni med Realom in Barcelono pa so postali pravi šovbiznis. To je tudi obračun centralističnega Madrida s Katalonci, ki na glas sanjajo neodvisnost. Tudi tokrat ne bo drugače. V soboto popoldne stadion Barcelone Camp Nou gosti 265. medsebojni obračun. V lanski sezoni je Barcelona zmagala v Madridu (4:0), Real pa v Barceloni (2:1). Real prihaja na derbi s kar šestimi točkami naskoka (33:27). Vstopnice so po zadnjih podatkih dosegle ceno več kot 800 evrov.



Azija in ZDA diktirata urnik



»Današnji el clasico je eden izmed marketinško najzanimivejših športnih dvobojev v sezoni. Že za običajnega nogometnega navijača je to poseben dogodek – koliko drugih derbijev, v nogometu ali drugih športih, lahko poimenujemo oziroma prepoznamo že po samem imenu? Pomeni redko viden dvoboj v moštvenih športih, ko se srečata za mnoge najboljši ekipi na svetu, hkrati pa znotraj njiju še najboljša nogometaša na svetu. Tekma pomeni tudi ključni dogodek španske lige v njeni želji približati svoj produkt po kakovosti in zanimivosti daleč vodilnemu – angleški ligi.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«