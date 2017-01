Massi spregovoril o možnosti nadaljevanja Tinine kariere

Po vesti, da se Tina Maze še ni dokončno odločila in razmišlja o tem, da bi svojo smučarsko kariero podaljšala do olimpijskih iger leta 2018 , je spregovoril tudi njen trener in izbranec Andrea Massi, ki pravi, da jo v njenih odločitvah povsem podpira.

. Kaj je Tina dejala na Sljemenu, preberite tukaj

»Ne potiskam je v nobeno smer, to je Tinina odločitev. Na Tino sem pritiskal zadnjih 14 let, zadnjih osem let tudi kot njen glavni trener. Po 14 letih mora biti svobodna in se odločiti sama,« je dejal po poročanju agencije AP.

Maribor pa že pripravljen

V Mariboru je vse pripravljeno za 53. izvedbo tekmovanja za Zlato lisico. Danes bo najprej na sporedu veleslalom za svetovni pokal alpskih smučark. Na startu bo tudi šest Slovenk. Ana Drev bo nosila startno številko 15, Ilka Štuhec 31, Tina Maze 34, Katarina Lavtar 35, Tina Robnik 38, slovenske nastope pa bo sklenila Meta Hrovat s številko 57.

Današnja tekma bo posebna ne le zaradi tega, ker gre za 53. izvedbo tega tekmovanja in ker organizatorji pričakujejo množično navijaško podporo, temveč zaradi poslovilnega nastopa najuspešnejše slovenske športnice vseh časov, ki bo na pohorski strmini uradno končala 18-letno športno pot na najvišji tekmovalni ravni.

Tina je že na začetku sezone na novinarski konferenci v Söldnu napovedala, da se želi od tekmovalnega smučanja posloviti pred domačimi navijači v Mariboru. Kljub temu da gre po vsej verjetnosti za zadnjo tekmo najuspešnejše slovenske alpske smučarke v svetovnem pokalu, pa želi 33-letna Tina tekmovati in se boriti za nastop v finalu, s čimer bo dejansko prekinila skoraj dveletni tekmovalni premor. V svetovnem pokalu je nazadnje tekmovala marca 2015.

Mraz jim je naklonjen

Nekaj posebnega je tekma tudi za prizadevne pohorske organizatorje, ki jim je letos vreme naklonilo mrzle temperature (če že ni bilo snežnih padavin), da so lahko pripravili odlično progo. Po letih agonije in težav na Mariborskem Pohorju letošnje tekmovanje pomeni nov zagon za razvoj alpskega smučanja v drugem največjem slovenskem mestu, in sicer pod okriljem novega Alpskosmučarskega kluba Branik.

Šesti veleslalom v sezoni bo odprla Tina Weirather, ki je na javnem žrebanju prvih petnajst startnih številk na polnem Trgu Leona Štuklja izbrala številko ena. Začetek 1. vožnje bo ob 9.15, finalna pa bo na sporedu ob 12.15. V nedeljo bo na sporedu še slalom.

Nekoč kožuhi za smučarke

Najboljše tri v kombinaciji pohorskega pokala, torej veleslaloma in slaloma, bodo prejele tradicionalne zlate broške iz rumenega, belega in rdečega zlata, ki predstavljajo znak Zlate lisice. Gre za tradicionalne nagrade najboljšim v pohorski kombinaciji od leta 1995, pred tem so na Zlati lisici najboljše v kombinaciji obeh tekem dobile za nagrado lisičje kožuhe: zlate, srebrne in bronaste lisice. Tekmovalka, ki osvoji zlato lisico dvakrat zapovrstjo ali trikrat v presledkih, pa prejme diamantno lisico.

Prve tri tekmovalke v vsaki disciplini bodo prejele pokale, prvih 10 pa tudi denarne nagrade. Nagradni sklad za posamezno tekmo znaša 110.560 evrov. Prvo mesto bo prineslo 41.711 evrov, 2. mesto 18.091 evrov, 3. mesto 9046 evrov, 4. mesto 6533 evrov, 5. mesto 4523 evrov, 6. mesto 3518 evrov, 7. mesto 2714 evrov, 8. mesto 2212 evrov, 9. mesto 1809 evrov in 10. mesto 1658 evrov.