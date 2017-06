Marija Šestak bo zaposlena na atletski zvezi

LJUBLJANA – Ena najboljših slovenskih atletinj doslej Marija Šestak bo od septembra zaposlena na Atletski zvezi Slovenije, delala pa bo na področju stikov z javnostjo in drugih projektov; 38-letna slovenska rekorderka v troskoku se je v novi vlogi prvič predstavila na današnji novinarski konferenci evropskega prvenstva v gorskih tekih.

»Vedno sem si želela, da bi ostala v športu, vendar ne le zgolj v športu, ampak v atletiki, ki jo najbolje poznam in v kateri sem praktično že vse življenje. Veseli me novo delo, vem, da bo zahtevno, saj ga je Katja Kustec (sestrična slovenskega rekorderja v metu kladiva Primoža Kozmusa), zelo dobro opravljala. Začela mi je že pomagati in uvajati, tako da bom septembra lahko stopila v njene velike čevlje. Veselim se že novega izziva in pomoči atletinjam in atletinjam, ki bo drugačna kot doslej,« je povedala Šestakova, ki je septembra lani povila drugo hčerko Ivo; z možem in nekdanjim atletom Matijo Šestakom ima že od prej štiriletno hčerko Taro.

Marija Šestak je 25. maja lani uradno končala športno pot, ki je bila zelo uspešna. Je slovenska rekorderka tako v dvorani (15,08 m) kot na prostem; na olimpijskih igrah v Pekingu je leta 2008 v izjemnem finalu skočila 15,03 metra in osvojila šesto mesto. Na OI leta 2012 v Londonu je bila 11., bronasta je bila na dvoranskem SP v Valencii leta 2008, srebrna na dvoranskem EP v Torinu leta 2009 in peta na SP na prostem v Osaki leta 2007.

Zadnjič je tekmovala 2. avgusta 2014 na državnem prvenstvu v Celju in bila v svojem prvem nastopu po prvem porodu tretja (12,98 m). Pred tem je nastopila še 7. septembra 2012, ko je bila na diamantni ligi v Bruslju tretja (14,10 m) in v seštevku discipline končala četrta. Konec decembra 2012 se je resneje poškodovala med treningom v Južnoafriški republiki in je morala morala zaradi raztrganine tetive, ki drži stopalni lok (tibialis posterior) januarja 2013 na operacijo.