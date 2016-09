Marija in Matija Šestak zaradi dojenčice v večje stanovanje

Zakonca Šestak, sveže upokojena atletinja, troskokašica Marija in atletski trener Matija sta se v minulem tednu preselila. Ker septembra pričakujeta drugo deklico, so si Šestakovi zaželeli prostornejše stanovanje, v katerem bosta lahko imeli triletna Tara in sestrica svojo sobo, Marija in Matija pa spalnico zase. Večje stanovanje sta najprej iskala v Draveljski gmajni, kjer sta živela doslej in jima je bližina vrtca, šole, trgovin in ljubljanske obvoznice zelo ustrezala, a ga nista našla. Nato pa ju je očaralo stanovanje v dvostanovanjski hiši v bližini atletskega stadiona ŽAK v Šiški, kjer je običajno dvakrat dnevno Matijevo delovno mesto. Ker je september in s tem rojstvo drugorojenke pred vrati in ker sta si ogledano stanovanje res želela, sta morala hitro prodati tistega v Dravljah. Tudi zaradi razumne cene sta ga prodala v enem samem dnevu! Novi dom Šestakovih je prostornejši, imajo tudi nekaj vrta, pa še do stadiona se bodo lahko odpravili kar peš.

