Maratonec se je skrival v stranišču

LOS ANGELES – Ultramaratonec Kelly Agnew je izgubil vse svoje naslove, potem ko se je izkazalo, da je izdatno goljufal. Do zdaj je 45-letni športnik osvojil vsaj štiri 48-urne ultramaratone, ki se jih je udeležil od leta 2014. Veljal je za prvega, ki je pretekel ciljno ravnino 325-kilometrskega teka v manj kot 48 urah. Zdaj so mu ta dosežek vzeli in mu prepovedali udeležbo na tekmovanjih.

Pod drobnogled so vzeli tudi njegove druge teke.

Ujeli so ga, da je registriral kroge, ne da bi res tekal – namesto tega se je skrival v prenosnem stranišču, kjer je tičal več minut, nato pa pretekel ciljno črto. Domnevno je svoje premore na stranišču skrbno meril, tako da je bilo videti, kot da je vmes pretekel cel krog. Prvi sumi segajo v leto 2015, ko je zmagal na 48-urnem ultramaratonu za skoraj 90 kilometrov, čeprav je po 41 urah prenehal teči. Letos so najeli Marka Meltona, da mu je sledil med tekom. »Videl ga je, kako je pretekel ciljno črto, nato pa se je za sedem minut skril v prenosno stranišče in znova prečkal ciljno črto, da je bilo videti, kot bi pretekel krog.«

Pod drobnogled so vzeli tudi njegove druge teke in odkrili, da pri nekaterih ni prečkal vseh nadzornih točk, ponekod pa je tekel z zelo sumljivimi časi. Agnew se na obtožbe še ni odzval.