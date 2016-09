Mame slovenskih košarkarjev: Najprej jo zanima, ali sem zdrav

LJUBLJANA – Ko je Slovenija pred tremi leti gostila evropsko prvenstvo, se je Marinko Dragić naposlušal šal na svoj račun. Češ, za božjo voljo, zakaj imata z ženo Mojco 'le' dva sinova. Lahko bi imela še tretjega. Pa je tako tudi vse lepo in prav. Mojca je tista, ki je v družino Dragić prinesla košarkarske gene, mož Marinko pa je bil soliden nogometaš. Do dvajsetega leta je Mojca igrala košarko, potem se je posvetila družini – skrbi za svoje tri fante, moža in sinova Gorana in Zorana. Vmes je leta 1996 ostala tudi brez službe, po teh letih pa se je našlo delo zanjo. V tem času je mož opravljal dve službi hkrati, da je družina preživela v skromnem stanovanju v ljubljanskih Kosezah. Pred 17 leti se je Mojca znova zaposlila, v službo pa hodi še danes. Sina je vzgojila tako, kot je družina živela – v skromna in vzorna človeka, ki sta si, tako kot Marinko in Mojca, ustvarila družini. Mojca je že trikrat postala babica. »Na tekmah se bojiš le poškodb, želiš pa si, da bi zmagali,« je odgovorila na vprašanje, ali jo je če česa strah, ko spremlja sinova. Ne skriva, da je nervozna, a tako je bilo od vekomaj – z družino so zavoljo košarkarskih tekem obredli Slovenijo, oče Marinko pa je pogosto prevažal celotno ekipo.



Mati za šolo



Športne gene premore tudi Jaka Blažič, čigar mati Ksenija je bila izvrstna odbojkarica. Uspešno je igrala za Bled in kadetsko reprezentanco Jugoslavije. Zagrebška Mladost Monter jo je snubila, a je doma niso pustili na tuje. »Tudi zato danes podpiram otroka na vsakem koraku na njuni športni poti,« pravi Ksenija, ki se na Bledu ukvarja s kongresnim turizmom. »Mami je mami! Mame pa so vedno najbolj zagrete za šolo. Želela je, da bi bil ob košarki uspešen tudi v šoli. A to je težko,« je jasen Edo Murić, ki pa je obljubil, da bo opravil maturo: »Da ne bodo imeli otroci nešolanega očija.« Murić pa je še danes hvaležen materi Snežani in očetu Fehimu za vso podporo – tako za čase, ko sta z bratom Dinom igrala nogomet, kot za podporo v svetu košarke. Da bi končal šolo, pa si je prizadevala tudi Veronika Vidmar, mama velikana in košarkarja Gašperja Vidmarja, ki pa se je kot oče bolj zapisal žogi in košu.

Podpira starše



»Precej sem navezan nanjo. Vsi vemo, da je mama ena sama,« spoštljivo začne Alen Omić, center slovenske reprezentance. »Ko sem šel prvič v Slovenijo, star sem bil 14 let, mi je rekla, naj se borim za svoje življenje. Do zdaj se je ona borila, zdaj sem na vrsti jaz,« se Alen spominja leta 2006 in poti v Slovenijo. Starši, mati Hava in oče Sead, pa sta mu dala jasno vedeti, da mu bosta vedno stala ob strani. Pogosto so v stikih, skoraj ne mine dan, da se ne pokličejo. Alen je danes uspešen igralec, iz Španije se je preselil v turški Anadolu Efes. »Starši so v življenju doživeli marsikaj. Preprosto potrebujejo čas, da si malce odpočijejo, zato jim zdaj jaz pomagam,« pa je Alen razkril, da po najboljših močeh podpira domače, tudi sestro, ki živi v Ljubljani. Prav tako je iz tujine prišel iskat srečo v Slovenijo tudi Alenov soigralec Gezim Morina. V mestu Suva Reka je pustil domače. Oče Nuredin je zdravnik, mati Afërdita je študirala angleščino, a zaradi razmer v državi ni končala študija. »Večino odločitev v karieri sem sprejel sam. Oče in mama sta mi rekla, da bi mi pomagala, a ne vesta, kako,« pravi Gezim, ki se pogosto vrača domov.



Vsak večer pokliče



V reprezentanci je najmlajši Primorec Vlatko Čančar, 19 let ima. Ne skriva, da se z mamo Neveno sliši vsak dan. »Najprej jo zanima, če sem zdrav in je vse v najlepšem redu, potem pa vpraša še kaj,« je v smehu povedal nadarjeni krilni košarkar, ki je Obalo sprva zamenjal za Ljubljano, zdaj pa se seli v Beograd. »Ko sem šel iz Kopra v Ljubljano, me je mama vsak vikend obiskovala. Potem sem se le navadil, pa sem sam hodil domov na obisk,« je še pristavil Čančar.



Mamini prevozi



Bistričan Klemen Prepelič se je zaradi očeta hitro zapisal košarki. Mama pa je bila tista, ki je skrbela, da sin ni pozabil na šolo. »Štiri leta me je vozila v Laško, potem pa v Maribor,« se Klemen ne pozabi zahvaliti materi, ki se je za nekaj let prelevila v taksistko. S prevozi pa je mama Majda pomagala tudi sinu Jaki Klobučarju. »Starši so hitro videli, da je košarka moja prva izbira,« jim je Jaka še danes hvaležen za podporo.



Včasih za sinove



Med tistimi, ki so pogosto navijale za svoje sinove, so bile tudi Shadija Bečirovič, Janja Lakovič in Milica Slokar. Njuna sinova sta sklenila reprezentančno epizodo. Lakovič je šel med trenerje, pomaga tudi selektorju Kokoškovu, na Slokarja pa novi selektor ne računa več.



»Pa ne samo jaz, ob strani mu je stala vsa družina, tudi mož Dare in sestra Špela,« pravi Janja Lakovič, mati nekdanjega kapetana reprezentance. »Precej sem bila pri njem. Saj veste – ko se je začela sezona, je za Jako obstajala le košarka. To je počel s tako predanostjo in strastjo. Z veseljem smo mu pomagali. V Atenah še bolj, pa potem v Barceloni,« nam je povedala Janja Lakovič, ki bo v teh tednih še drugič in tretjič postala babica. Sin Jaka in njegova žena Helena namreč pričakujeta dvojčke.

