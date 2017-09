Mama Dražena Petrovića: Luka me spominja na sina

Evforija ob vrnitvi evropskih košarkarskih prvakov v domovino se še ni polegla. Kljub slabemu vremenu jih je na Kongresnem trgu v središču Ljubljane pričakalo več kot 20 tisoč ljudi. Navdušili pa niso le Slovencev, temveč tudi mamo legendarnega Dražena Petrovića, ki ne more prehvaliti Gorana Dragića, v Luki Dončiću pa tudi sama vidi naslednika svojega sina.

Draženov in Goranov naslednik

Pravi, da je njegovo košarkarsko pot začela spremljati že v Madridu in takoj spoznala, da bo še velika zvezda. »Tako je mlad, a igra tako zrelo. Spominja me na Dražena. Srečna sem, da se to znova dogaja v tem prostoru,« je povedala za Planet TV.

»Odkar je odšel Dražen, še nisem opazila košarkarja, ki bi pri teh letih igral tako zrelo, zaradi tega sem zelo vesela. Spremljala sem ga in tudi v prihodnosti ga bom,« je napovedala Biserka Petrović in dodala, da je Luka Draženu podoben tudi po konstituciji telesa.

Slovenska košarkarska reprezentanca jo je na tem evropskem prvenstvu naravnost navdušila. Čeprav je Goran Dragić napovedal odhod, je prepričana, da bo prav Luka tisti, ki ga bo nasledil v reprezentanci. Verjame namreč, da ima Dončić tudi odlične vodstvene sposobnosti, s katerimi bo povezal soigralce in jih popeljal novim zmagam naproti.

Hrvati glasujejo, kdo je boljši

Sicer pa se je na spletni strani 24sata pojavila tudi anketa, v kateri sprašujejo, kdo je boljši, Dražen Petrović ali Luka Dončić. K temu jih je spodbudila izjava Saše Dončića, ki naj bi dejal: »Moj sin je pri teh letih zagotovo napravil več od Dražena, Kukoča, Divca, Đorđevića in ostalih. Dražen je za sabo imel celo ekipo, Luka nima takega statusa ne v Sloveniji ne v Realu.«

Italijanski komentator: Izbranec!

S svojim evforičnim komentiranjem slovenskih tekem pa splet navdušuje tudi italijanski komentator, ki je Luki nadel kar vzdevek Izbranec. Ko boste slišali, kako doživeto je komentiral njegovo zadevanje z razdalje, vas bo oblila kurja polt.