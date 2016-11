Lidl Slovenija na letošnji mednarodni konferenci za športni marketing SPORTO prejel najvišjo nagrado v prestižni kategoriji najboljše športno sponzorstvo

S podporo ZŠIS –POK so želeli pokazati, kako močan navdih so lahko športniki invalidi, ki s predanostjo in vztrajnostjo predstavljajo velik vzor za vse nas.

»Izredno ponosni smo na zgodbo, ki jo pišemo s športniki invalidi. Preko njih in navdiha, ki ga predstavljajo za samo družbo, smo s skupnimi močmi gradili njihovo prepoznavnost. Letošnje leto je za nas v znamenju navdiha, ki ga iščemo pri svojih sodelavcih, kupcih in izjemnih posameznikih, ki podirajo meje običajnih predstav in nas sooblikujejo v to, kar smo in kar kot Lidl Slovenija počnemo. Skupaj z ZŠIS – POK želimo spreminjati predstavo o športu invalidov v Sloveniji, dvigniti prepoznavnost vrhunskega športa invalidov in njihovih rezultatov, ki so odlični v svetovnem merilu, javnost pa ozaveščamo o možnostih, ki obstajajo in s katerimi si lahko tako invalidi kot tudi njihovi najbližji izboljšajo življenje,« je odločitev, da se je Lidl Slovenija sponzorsko povezal z ZŠIS – POK, pojasnil Gregor Kosi, generalni direktor podjetja.

Mednarodna strokovna žirija je med drugim dejala, da je bilo sponzorstvo zasnovano celostno ter povezano s poslovnimi cilji podjetja, izpeljava pa izjemno dovršena. Pohvalili so konsistentnost ter splošno integracijo kampanje in komunikacij, obenem pa so dodano vrednost prepoznali tudi dvigovanju ozaveščenosti o športnikih invalidih. Nagrada SPORTO je Lidl Slovenija tudi avtomatično uvrstila na tekmovanje evropskega sponzorskega združenja (ESA) v kategoriji »Best of Europe«, ki bo februarja v Londonu.

V kategoriji najboljše športno sponzorstvo je bilo poleg projekta Lidla Slovenija in ZŠIS – POK še šest odličnih finalistov: ELES – PRENAŠANJE ENERGIJE, PRENAŠANJE VREDNOT (sponzor: ELES, Ltd.), SKOČITE V MERCATOR, PODPRITE SKAKALCE (sponzor: Mercator, d.d.), NAJ VAS NIČ NE USTAVI (sponzor: Telekom Slovenije, d. d.), GLADKO BANČNIŠTVO (sponzor: Nova KBM), OKUS PO DOMU (sponzor: Alpsko mleko), MI SMO EKIPA! OLIMPIJSKA KREDITNA KARTICA RIO 2016 (sponzor: Vojvodjanska Banka).

Lidl Slovenja in ZŠIS – POK se zahvaljujeta vsem sodelavkam in sodelavcem Lidla Slovenija ter partnerjem projekta – športnikom, navijačem in agencijam OMD Slovenija, Fabulatorij in Mediodrom, da so s svojim delom in predanostjo pripomogli k tej prestižni nagradi.