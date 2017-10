Lepa Marija Šarapova začarala in odčarala slovenskega košarkarja

Saša Vujačić (33), ki nikoli ni zaigral za slovensko člansko reprezentanco (in očitno tudi nikoli ne bo), je v pogovoru za Večernji list razkril, da mu ne prija medijska pozornost. Kot član losangeleških Lakersov je je bil seveda v polni meri deležen, pa tudi zaradi ruske teniške igralke Marije Šarapove, s katero je bil zaročen. »Ko oblečeš dres Lakersov, te fotografirajo, kjer koli te vidijo. Čeprav je veliko odvisno tudi od tebe samega, ali greš tja, kjer veš, da so vedno paparaci, ali želiš normalno življenje. Vedno se mi je zdelo čudno, da nekateri pošiljajo esemese in e-pošto, da bodo novinarji vedeli, kje bodo na večerji. Pomembno je, kakšna oseba si in ali hočeš zasebnost. Jaz cenim življenje in vselej mi je uspelo skriti svojo intimo.«



Nesprejemljiva predporočna pogodba

S Šarapovo je bil zaročen, ona pa je zaroko razdrla leta 2012. Menda se je to zgodilo zaradi ločenosti od Saše, ki je takrat igral v Turčiji, pa tudi zaradi predporočne pogodbe. Sestavljali so jo njeni odvetniki, baje pa je Saša ni želel potrditi. Na vprašanje, ali je še v stiku z Marijo, je odgovoril, da je to zanj zaključena zgodba. Niti prijateljsko? »Ne vem, ali obstaja takšna vrsta prijateljstva. Mi iz nekdanje Jugoslavije smo nekoliko drugačni. Ne, nimava nobenih stikov,« je dejal v zvezi s tem.