Legende v Domžalah za otroke

DOMŽALE – V Domžalah odštevajo ure do nocojšnje spektakularne nogometne tekme med Domžalsko izbrano vrsto in selekcijo Velikanov slovenskega športa, ki s selektorjem Vilijem Amerškom gostuje po Sloveniji v dobrodelni akciji pod okriljem Športno-humanitarnega društva Olimpiki iz Ljubljane. Dobrodelna tekma v domžalski športni dvorani se bo začela danes, v petek, ob 19. uri. »Odziv na dogodek je pokazal veliko srce vseh sodelujočih, društva, klubi, tudi posamezniki, so se z veseljem odzvali pozivu, zbrali smo glavne organizatorje,« pove župan Domžal Toni Dragar, ki je vesel, da bodo z igranjem in druženjem naredili nekaj dobrega – zbrali sredstva za Osnovno šolo Roje. »To je šola s prilagojenim programom, ki ni le domžalska, ampak za širšo regijo. Vseh pet okoliških občin je ustanoviteljic šole, ki sicer potrebuje zelo malo dodatnih stvari, mnogokrat smo jim pomagali, a ko si v našem sistemu kdo zaželi, da bi imel dve nihajoči gugalnici za otroke s posebnimi potrebami, je smešno in žalostno hkrati, da jim tega ne omogoči,« še dodaja župan. »Prav otroci so tisti, ki si v življenju zaslužijo vse lepše in boljše,« je povedala predsednica ŠD Olimpiki Nataša Kadunc, ki že več kot dve leti vodi projekt, namenjen pomoči otrokom.



Vstop prost



Za to, da bo dogodek za obiskovalce atraktiven, bodo poskrbeli marljivi organizatorji z zanimivim spremljevalnim programom, kjer bo dobra mešanica plesa, petja in športa z zvenečimi imeni, kot so Miran Pavlin, Primož Ulaga, Marko Simeunović, Ermin Šiljak, Tomaž Klemenčič, Dejan Zavec, Goran Jagodnik, Aleš Čeh, Dejan Kontrec, Marinko Galič, Pero Lovšin, Đoni Novak, Jani Klemenčič, Rok Tamše, Sašo Udovič, Tomaž Vnuk, Jani Klemenčič s selektorjem Velikanom slovenskega športa Vilijem Amerškom na čelu na eni strani, in na drugi v Domžalski izbrani vrsti, ki jo bo vodil župan Toni Dragar s pomočnikom Urošem Slavincem, še Teja Gregorin, Klemen Bauer, Andraž Mrak, Dejan Djurovič, Janez Strajnar, Simon Rožman, Jure Močnik, Andrej Hauptman, Uroš Juračič, Uroš Križanič, Marjan Bolhar, Aleš Klavžar, Nik Zupančič, Igor Barukčič, Jernej Damjan, Gregor Kosec in Marko Lunder. Tekmo bo z začetnim udarcem odprl nekdanji direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Janez Zupančič. Voditelj večera bo športni novinar Anže Bašelj. »Ko je gospod župan videl naš seznam ekipe, se je zgrozil, da so v naših vrstah sami nogometaši. Res je, saj igramo nogomet, a kljub temu imamo v tudi številne druge športnike, glasbenike, novinarje. Zelo dobra je nasprotna ekipa, zato verjamem, da se bodo na tekmi obema selektorjema tresle hlače,« v športnem duhu zanimivo predstavo napoveduje legendarni Vili Ameršek.