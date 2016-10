Legendarni slovenski rokometaš zaradi hude okužbe v UKC

MARIBOR – Legendarni slovenski rokometaš Uroš Šerbec je zaradi hude okužbe v bolnišnici. Kot je na facebooku zapisala njegova žena Alenka, je bil ponoči ob treh prepeljan na očesni oddelek UKC Maribor, preiskave pa še potekajo.

Šerbec je za slovensko reprezentanco odigral 120 tekem in dosegel 476 golov. Igral je na SP 1995 na Islandiji ter olimpijskih igrah leta 2000 v avstralskem Sydneyju. Tedaj je bil kapetan reprezentance, ki je osvojila osmo mesto. Poleti je prevzel vodenje koroškega prvoligaša, je pa tudi pomočnik selektorja slovenske rokometne reprezentance.

Njegova žena Alenka je s prijatelji delila ganljivo sporočilo, ki ga lahko preberete spodaj.

»Odgovorno je, da se vsem v iskreno in toplo zahvalo zapiše in istočasno pojasni. Lepo in prav pa, da iz prve roke. Ob 3h ponoči je bil Uroš Šerbec spričo hude okužbe prepeljan na UKC MB, očesni oddelek. Veliko preiskav še sledi. Skupaj močno verjamemo, da se tudi tokrat izide na najboljši možen način. Športni. Brez posledic.

Nekako pa hkrati opravičilo. Tokrat žal ni šlo drugače. Prestopit mejo lastne intime. So skrb in solze sredi črne noči naredile svoje. Iskale objem, toplo besedo, namig, nujne informacije. Pa človek zapiše, izlije, dopolni kamenček v mozaiku morda ključnih vprašanj. Najde dragoceno oporo. Zbere energijo. Hvala vsem.

Ko se otroci zbudijo, se 'vaja' ponovi. A, hvalabogu, tokrat zares. In z vsem srcem. Na koncu. Danes je Maribor za naju zmagal! Z vrhunskim sprejemom! Izjemno strokovnim, subtilnim, ganljivim, noro pristno prijaznim. Takega si vseslovenski Uroš Šerbec tudi zasluži (y) In. Dokaz več, da smo Slovenci zakon. Dragi Uroš, (spet) zmagaj še ti <3 !!! Vsi držimo pesti zate, za tvoje zdravje...«