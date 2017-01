Legendarni komentator nad Tino Maze: Zlagala se nam je

Videti je, da se »afera Tine Maze« ne bo tako kmalu polegla. Po sporu s Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) so njeni zvesti navijači le dočakali njeno slovo, nad katerim pa se zmrdujejo predvsem Slovenci, ki se drugače kot Tina niso poslovili na vrhuncu slave. Tako je Tino najprej spljuvala televizijka Miša Molk , ki je o njenem slovesu razglabljala na facebooku, to pa je storil tudi včasih zelo priljubljeni komentator Miran Ališič. »Tina Maze je nekaj sekund res smučala, vse ostalo pa je bil slabo premišljen in zlagan plagiat ideje, ki sta jo pred skoraj tridesetimi leti v Saalbachu uprizorila Bojan Križaj in Tone Vogrinec. Toliko za zdaj o Tini Maze, ki me je s svojim pisanjem v Gazzeti dello Sport skupaj s še kakšnim milijonom Italijanov, ki berejo ta časopis, prelisičila. Preprosto rečeno, zlagala se nam je.«

In to še ni vse. Ališič pravi, da je bil ogorčen nad tem, kaj je mogoče narediti iz njemu tako ljubega poklica, ob tem pa je mislil na vznesenost svojih novinarskih in komentatorskih kolegov. »Nenazadnje v pokoj ni odšla alfa in omega alpskega smučanja. Ingemar Stenmark je v svetovnem pokalu zmagal na 86 tekmah, in to v času, ko je bilo tekem in disciplin mnogo manj, kot jih je zdaj. Lindsey Vonn ima že več kot 70 zmag v svetovnem pokalu in še vedno smuča. Tina Maze jih je osvojila 26. Med njo in res največjimi torej ostaja še veliko prostora.«