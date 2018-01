Le teden dni pred rojstnim dnevom umrl legendarni slovenski novinar

LJUBLJANA – Le teden dni pred 88. rojstnim dnevom je umrl Jože Dekleva Pepi, eden najbolj uglednih jugoslovanskih, slovenskih in svetovnih športnih novinarjev.

Izučeni frizer, po izobrazbi pravnik (nekaj časa je bil sodnik za prekrške v Domžalah), po srcu in poklicu pa novinar, je bil zapisan alpskemu smučanju, saj je bil navsezadnje tudi sam smučar. Novinarsko pot je prehodil od kurirja pri Poletu do poročevalca pri Dnevniku (zaposlil se je leta 1953) in Tanjugu do komentatorja in urednika pri Delu, kjer je sicer začel pisati leta 1961.

V 55 letih novinarstva je v Ljubljani rojeni Dekleva poročal dvanajstkrat poročal z olimpijskih iger, osemkrat zimskih in štirikrat letnih, napisal je tudi nekaj knjig.

Svetovni pokal alpskih smučarjev je spremljal od prve tekme naprej leta 1968. Najraje je seveda pisal o slovenskih reprezentantih od Tineta Muleja, Janka Štefeta, bratov Matevža in Slavka Lukanca, Ludviga Dorniga, Andreja Lakote, Andreja in Mirka Klinarja, Blaža Jakopiča in Mirana Gašperšiča do prvega zlatega rodu Bojana Križaja, Roka Petroviča, Borisa Strela, Jureta Franka in Tomaža Čižmana.

Življenjsko pot je delil s smučarsko reprezentantko Kristo Fanedl, po njegovih stopinjah pa sta v novinarstvo odšla tudi njegov sin Andrej in nečak Peter Lovšin.