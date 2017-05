Lažje je zmagati kot biti na dieti

Dirkač, star komaj 22 let, je talent, ki je letos zamajal sceno svetovnega motorističnega dirkanja. Svetovni prvak razreda moto3 leta 2013 in tretji v razredu moto2 leto pozneje je po dveh letih učenja pri Suzukiju pred letošnjo sezono v razredu motoGP prestopil k Yamahi in že v uvodnih dirkah zablestel. Nekateri mu napovedujejo osvojitev krone svetovnega prvaka že kar letos.



Leto 2017 se je začelo drugače, kot ste bili vajeni.



Prvi dve leti pri Suzukiju sta bili zelo težki. Letošnja predsezona pa je bila zelo dobra, zato sem zelo srečen. Ekipa, motor: vse je bilo odlično. Po navadi vzamem vse pozitivno in dejstvo, da mnogi trdijo, da sem favorit za osvojitev naslova, me samo dodatno motivira.



Ali lahko odmislite vsa ta pričakovanja?



Da. Veliko se fizično pripravljam, takrat se sprostim in odklopim. Pomaga mi, da se umirim, hkrati me pa tudi motivira.



Ste občutljive sorte?



Precej. Kar je čudno, saj na progi ali pri čemer koli v zvezi z motoGP nisem. Tam sem močan. Ko pridem domov, sem drugačen, ob prebiranju slabih člankov o sebi se slabo počutim. Ampak kot sem omenil, poskušam to obrniti na bolje.



Povejte mi kaj o svojem domu, mestu Roses.



Vem, da bom tam živel do konca življenja. Trenutno živim v Andori, ampak domače se počutim le v Rosesu. Če le imam priložnost, ga obiščem. Andora je lepa, mirna. Tukaj se lahko ukvarjaš z različnimi športi. Za mojo kariero je to trenutno prava lokacija.



Ste kot fant razmišljali, da bi zbežali od doma? Na ulico? Na kolo? Z žogo?



Vedno! Vedno sem bežal iz hiše. Ob devetih zjutraj smo že bili na kolesih na poti proti hribom, igrali smo se, gradili skakalnice, odšli na kosilo in potem spet ven na nogomet. Imel sem srečo, da sem imel takšno otroštvo, saj je zdaj popolnoma drugače; otroci ostajajo doma, igrajo igrice na računalnikih in konzolah. Marsikaj zamujajo, ta dobri občutek, ko se družiš s prijatelji.



Obstaja kakšna pomembna oseba, ki vas je usmerjala v šport, v motociklizem in dirkanje?



Ne. Na začetku sem igral nogomet, na poziciji delantera, napadalca. Ampak ko se zaljubiš v motor, je nemogoče delati kar koli drugega. Tako sem se samo vozil in vozil. Nekega dne sem rekel: »Hočem dirkati...« Dedek in oče sta me peljala na nekaj dirk. Na tretji sem že zmagal. Drugače še vedno tu in tam igram nogomet.



Pot iz Rosesa do točke, kjer ste zdaj v svetu športa, mora biti fantastična.



Vsekakor. Ko sem bil otrok, si nisem nikoli mislil, da bom živel takšno življenje. Dirkanje sem jemal bolj kot hobi. Seveda sem včasih sanjaril, da bi bil eden od voznikov najvišjega razreda, a deček tudi težko verjame, da lahko doseže nekaj takega. Z leti se ti povečuje samozavest, vedno bolj si zaupaš in se začenjaš zavedati nekaterih možnosti.



Kateri je najboljši trenutek dirke?



Start je neverjeten. Počutiš se čudno, v želodcu te ščemi. Vsak start je, kot bi bil prvi. Res je dober občutek. Potem je tu trenutek, ko prečiš ciljno črto, ko vidiš, kako vsi ponorijo. Ko zmagaš. To je zelo čustven trenutek.



Pa imate dovolj časa razmišljati o vsem tem? Predvsem ko sta za vami Rossi in Marquez?



Ha, ha, še težje je, ker moraš razmišljati o tem, kje te lahko tekmec prehiti, kje lahko še malo dodaš, da narediš majhno razliko. Vozniki, ki so na vrhu motoGP, veliko razmišljajo. Razmišljanje te lahko tudi loči od drugih.



Ljudje vas že kličejo Genij. Dober občutek mora biti, ko berete o tem. Pa kdaj pomislite »hej, dajte no«?



Raje bi videl, da že imam določene zmage za seboj, ampak je lepo slišati take besede, saj pomeni, da dobro opravljam svoje delo. Želiš si pokazati vsem, da si močan in pripravljen zmagovati, tako da to, ko slišim kaj takega, pomeni, da ljudje verjamejo, da se lahko kaj takega zgodi. To je zame velika motivacija.



Ste pripravljeni na dejstvo, da utegnete biti še slavnejši?



S tem se ne obremenjujem: biti slaven ali ne, imeti sledilce ali ne. Vseskozi poskušam ohranjati dober imidž. Poskušam biti prijazen in prijateljski do sponzorjev in na splošno do vseh. Kar me edino zanima, so zmage. Želim si biti najboljši in to lahko tudi postanem.



Recimo, da ste dosegli vse svoje cilje v 2017. in imate na razpolago 24 ur, da lahko naredite vse, kar si želite. Kaj bi storili?



Jedel bi! Torte, pice, vse! Biti na dieti v času tekmovanj je zelo težko, pravzaprav najtežji del službe. Ne govorimo le o eni dirki, ampak o celi sezoni. Torej, jedel bi in se potem družil s prijatelji.



Kaj pa je najljubši Maverickov obrok?



Oooh, sladica bi bila torta z nutello. Ali pa tiramisu, prej pa obvezno ogromen zrezek s pomfrijem. Obožujem pomfri.