Kralji in princi tudi olimpijci

Kljub vsem obveznostim, ki jih ima kot kronani princ, norveški prestolonaslednik na počitnicah ne počiva. Princ Haakon se je z družino odpravil na morje, a tam niso poležavali, ravno nasprotno: jezdili so na valovih. Kraljeva družina je tako proslavila evropsko prvenstvo v deskanju na vodi, ki ga je gostila Norveška.

Norveški prestolonaslednik je navdušen športnik.

Fotografije so bile posnete poleti pred družinsko zasebno počitniško hišo v Hoddeviku blizu Stadta, nekatere pa so nastale že lani, med prinčevim deskarskim dopustom. Na posnetkih je videti Haakona in njegovo ženo Mette-Marit, oba imata 44 let, ter njuna otroka, 11-letnega princa Sverreja Magnusa in 13-letno princeso Ingrid Alexandro. Mladi princ gre očitno po stopinjah očeta, ki je izkušeni deskar in tudi član komiteja, ki načrtuje evropsko prvenstvo v deskanju prihodnje leto. Predsednik norveške jadralske zveze Tor Møinichen je zadovoljen, da v procesu sodeluje sam prestolonaslednik, to je izjemno koristno in navdihujoče, pravi: »Nadaljuje tradicijo družine, ki se močno zanima za vodne športe.« Njegov ded kralj Olav je na poletnih olimpijski igrah v Amsterdamu leta 1928 osvojil zlato medaljo v jadranju, oče Harald, zdajšnji norveški kralj, pa je svojo državo zastopal na kar treh olimpijskih igrah.

Princu niso všeč le vodni športi, pozimi rad smuča in teče na smučeh. Nekajkrat se je denimo udeležil Birkebeinerrennet, največjega oziroma najdaljšega teka na smučeh na svetu, ki ga vsako leto od 1932. priredijo na Norveškem, začne se v Reni in po 54 kilometrih konča v Lillehammerju, navadno se mu pridruži danski kolega, kronani princ Frederik.

No, Haakon vsako leto z norveško nogometno zvezo organizira turnir v nogometu v palači Skaugum.