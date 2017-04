Ko športnik išče službo

Pred tednom dni je bogato kariero sklenil košarkar Goran Jagodnik. V življenju je nekaj prihranil, a križem rok in nog ne bo sedel. Seli se na Obalo, kjer bo po novem dejaven v ambicioznem košarkarskem klubu Sixt Primorska, kjer cenijo in spoštujejo Jagodnikovo znanje. A vsi te sreče kot Jagodnik nimajo, namreč da po koncu kariere nemudoma najdejo nov izziv oziroma službo. »Po koncu priprav za olimpijske igre v Riu 2016 sem jasno povedala, da bom poiskala službo. Šla sem v akcijo. Od septembra pa do danes sem kljub številnim prošnjam prišla do enega informativnega razgovora. Ostali pa so me vsi zavrnili,« svojo zgodbo o iskanju službe razkriva uspešna triatlonka, dvakratna olimpijka iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016 Mateja Šimic. Kljub naporni karieri, usklajevanju treningov in tekem ji je uspelo končati študij biokemije, kar je pohvale vredno. »Po redni poti sem prišla do izobrazbe. Na to sem ponosna. Nisem pa zavoljo tekmovanj imela možnosti, da bi nabirala izkušnje. Dejansko sem pričakovala in upala, da zdaj dobim priložnost. V športu štejejo rezultati. Odvisen si od sebe. V realnem svetu pa čakaš le na to, da dobiš prvo priložnost. Ne iščem položaja, le možnost, da dobim dragocene izkušnje. Pripravljena sem delati tudi brezplačno ali za minimalno plačo,« Šimičeva opisuje svojo izkušnjo iskanja zaposlitve. Za zdaj je kot vrhunska športnica zaposlena še na ministrstvu za obrambo, a bi rada čim prej delala v svoji stroki. Pri tem ji je v zadnjih tednih v veliko pomoč Olimpijski komite Slovenije s svojim programom Dvojna kariera. »Športniki se pri združevanju svoje športne kariere z izobraževanjem ali delom pogosto srečujejo s težavami. Doseganje visoke ravni športne uspešnosti od športnika zahteva intenziven trening in sodelovanje na tekmovanjih doma in v tujini, kar je težko uskladiti z izzivi in omejitvami izobraževalnega sistema in trga dela,« zapišejo pri OKS, športnicam in športnikom pa ponujajo pomoč. Program dvojna kariera pomaga pri izobraževanju in poznejši vključitvi na trg delovne sile, zajema strokovno načrtovanje in organizacijo optimalnih osnovnih pogojev za dvojno kariero vrhunskih športnikov.



Krovna športna organizacija ima pri tem projektu odličnega partnerja v družbi Adecco. »Naša dolgoletna dejavnost je program zaposlovanja športnikov, ki ga izvajamo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS). V Adeccu menimo, da športniki skozi športne kariere pridobijo veliko lastnosti, ki bi morale pri prehodu v aktivno zaposlitev po karieri biti določena prednost. Mi jim pomagamo, da jih prepoznajo in se pravilno pozicionirajo. Športnik se na različne načine seznani s posebnostmi vstopa na trg delovne sile. Lahko se vključi v delavnice, kjer skupaj delamo na razvoju in odkrivanju kompetenc, želja in analiziramo pričakovanja na trgu delovne sile. Opažamo pa, da je pri športnikih prisoten neke vrste strah pred neznanim trgom dela. To je drug svet, s katerim se jim v času aktivne kariere ni bilo treba soočati. Trg ima svoje zakonitosti in lahko je tudi precej zahteven,« pojasnjuje Viviana Žorž, vodja marketinga in odnosov z javnostmi pri Adeccu. Program je za športnike brezplačen in ustvarjen na podlagi globalnega sodelovanja med podjetjem Adecco in Mednarodnim olimpijskim komitejem.