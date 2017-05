Kevin Kampl v rokah nemške policije: čaka ga t. i. Idiotentest

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo, prevožena rdeča luč, pogosto in premočno pritiskanje stopalke za plin so prestopki, zaradi katerih je slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl v Nemčiji ostal brez vozniškega dovoljenja. Tega so mu možje v modrem odvzeli že decembra lani, kar je Kampl uspešno prikrival vse do sedaj, ko je celotno zgodbo razkril Köln Express.

Kampl je brez vozniškega dovoljenja ostal 14. decembra, saj se mu je nabralo preveč kazenskih točk, kar je priznal tudi sam in se posipal s pepelom. »Ni kaj, ne morem skrivati, sem brez dovoljenja. Pošteno mi gre že na živce, saj sem ves čas od nekoga odvisen, tako da komaj čakam, da se mi kazen izteče,« je dejal slovenski reprezentant, ki se kar pogosto spravi v take in drugačne težave.

Po nemških zakonih bo dovoljenje dobil nazaj 14. junija, pred tem pa mora opraviti še nekaj kazenskih tečajev. Kot poroča časnik, bi moral tudi na t. i. Idiotentest (poseben psihofizični preizkus), a mu bo to ostalo prihranjeno.