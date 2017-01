Katera je bolj priljubljena? Tina Maze proti Ilki Štuhec

Pod drobnogled smo vzeli dve vrhunski slovenski smučarki: Tino Maze, ki se poslavlja, in Ilko Štuhec, ki je na pragu vrhunca kariere. Preverili smo, katera je bolje zapisana pri navijačih, športnih kolegih in sedmi sili, ter pobrskali po njunih osebnih karakteristikah, poslovnih ambicijah in zasebnem življenju.

Pred nami sta dve šampionki, rojeni zmagovalki, predvsem pa dve ženski z jekleno voljo. Na eni strani imamo odločno Korošico Tino Maze, smučarko, ki je v svoji karieri dosegla vse, kar se doseči da. Premikala je meje mogočega in se z zlatimi črkami zapisala v športno zgodovino. Na drugi strani prikupno Štajerko Ilko Štuhec, borko za svoj prostor na belih strminah, ki kljubuje naravi in poškodbam, da bi se zavihtela tja, kamor spada. Na sam vrh! Obema je skupna borbenost, karakterno pa sta si zelo različni in zaradi tega tudi na drugačen način priljubljeni. Tina je opevana predvsem zaradi svojih neizmernih uspehov in manj zaradi osebnih karakteristik, saj deluje dokaj nedostopno, medtem ko je Ilka pripravljena na pogovor z vsakim in se kljub zmagam odzove na intervjuje. Novinarji so malce bolj očarani nad toplino, simpatičnostjo in odprtostjo kodraste smučarke, ki je sodeč po objavah na družabnih omrežjih veliko drznejša od kolegice. Samo spomnimo se njenega atraktivnega poziranja in navihanih fotografij zgoraj brez. Tina je pri tem bolj formalna, čeprav pozorna do svojih privržencev, ko jih dokaj ažurno obvešča, kaj se ji dogaja, medtem ko ni v središču pozornosti. Močno se razlikujeta še pri hobijih in partnerskem stanu, saj je Ilka samska in obsedena s tatuji, Tina pa s petjem in svojim Andreo.

