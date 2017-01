Junaki pravi Slovenci, za kolajno tudi koleno

LJUBLJANA – Potem ko je bronaste slovenske rokometaše že v nedeljo po prihodu iz Pariza na zagrebško letališče pričakalo 400 najzvestejših navijačev in seveda tudi družinskih članov, je junake svetovnega prvenstva včeraj na uradnem sprejemu pred mestno hišo v Ljubljani pozdravila še večtisočglava množica navdušenih privržencev slovenskega športa. Prestolnica Slovenije je srce v zabavljaškem vzdušju torej poklonila svojim športnim junakom, ni manjkalo državnih zastav, navijaških sloganov, transparentov, rokometni žlahtneži pa so po prihodu tudi zasluženo nazdravili s pivom. Pred mestno hišo je reprezentanco seveda pozdravil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, nekdanji predsednik Rokometne zveze Slovenije. »Slovenska reprezentanca je velika ekipa, saj se lahko le takšne vrnejo po tako velikem zaostanku. Dokazali smo, da smo pravi Slovenci,« je vse doživeto podoživel reprezentančni kapetan Vid Kavtičnik, ki se je v odločilni tekmi proti Hrvaški poškodoval, bržkone ima strgane križne vezi v desnem kolenu. »Od začetka smo delovali kot celota in to se je na koncu splačalo,« je dodal na svetovnem prvenstvu odlični vratar Matevž Skok, ki se mu je včeraj rodil sin. »Pred tekmo proti Hrvaški sem pomislil, da sem videl že vsa rokometna čuda, ki so se dogodila po rezultatskih zasukih. A če bi mi kdo povedal, da bomo v le 19 minutah premagali Hrvaško, ki je premogla že osem zadetkov prednosti, bi mu dejal, da je nor. Na koncu smo bili kot norci igralci in jaz, ker le norci lahko dobijo takšno tekmo,« je bil tako kot vedno, zdaj pa tudi zaradi velikega uspeha, čustven slovenski selektor Črnogorec Veselin Vujović. »Ko vse seštejem, sem prepričan, da nasprotni selektor Željko Babić še vedno ne more pojasniti, kako so izgubili boj za bron. Sicer pa niti sam ne vem, kako smo sploh zmagali. Pa še šala, za Črnogorce pravijo, naj trenirajo le za zadnjih deset minut tekme,« je bronasti trenutek norosti še opisal strateg slovenske izbrane vrste, ki so mu navijači pred mestno hišo navdušeno vzklikali: »Vuja, Vuja!« Franjo Bobinac, predsednik Rokometne zveze Slovenije, pa je junake nagovoril z besedami: »Obljubili ste medaljo in jo tudi osvojili. Bili ste pogumni, kolektivni, Vid, hvala, za kolajno si dal tudi koleno.«