To je slavna slovenska športnica, ki je po božiču pristala v bolnišnici

LJUBLJANA – Po daljšem času se je oglasila najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog, novice pa niso vzpodbudne. 25-letna Mariborčanka je morala po božiču v bolnišnico, kjer so ji urgentno operirali divertikulus na malem črevesju ter ji odstranili slepo črevo. Kaj to pomeni za njeno nadaljevanje kariere, bo znano v prihodnjih tednih.

Polona Hercog je v pisnem sporočilu za javnost zapisala: »Sedaj lahko z razlogom rečem, da sem zelo vesela, da se leto 2016 bliža kraju. Bilo je polno padcev, se bolj polno poškodb, vmes pa le nekaj svetlih teniških trenutkov. Po poškodbi lopatice v času US Open in stres frakture sem morala lopar ponovno postaviti v kot za nekaj mesecev. V upanju, da se na začetek sezone 2017 dobro pripravim in začnem z normalnim tekmovalnim ritmom, sem pričela s postopnimi treningi, ki so me po nekaj tednih pripeljali do diagnoze obrabe hrustanca levega kolena. Po ponovni pavzi, terapijah, nervozi in nekaj injekcijah sem se vrnila na teniška igrišča in nadaljevala treninge. Kot pa da vse skupaj še ni bilo dovolj, sem dan po božiču pristala v bolnišnici, kjer so mi še isti dan urgentno operirali divertikulus na malem črevesju in odstranili slepo črevo. Trenutno okrevam v bolnišnici ter se po vseh preiskavah vračam domov na zadnji dan starega leta.«

Hercogova, ki je leto sklenila kot 143. igralka na svetu, je še dodala: »Zelo se veselim leta 2017 in novega začetka. Kako bo rehabilitacija napredovala in kdaj bom pripravljena za vrnitev na teniška igrišča, pa bo jasno v naslednjih tednih.«