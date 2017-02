Je Kacijan kriv ali ne?

Odkar je bil eden od treh podpredsednikov Nogometne zveze Slovenije (NZS) in predsednik Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota (MNZMS) Danilo Kacijan obsojen na pogojno zaporno kazen zaradi poneverbe dokumentacije, v javnosti krožijo ugibanja, ali bo vendarle odstopil s svojega položaja v nogometni organizaciji, kakor je še lani obljubil. Takrat je dolgoletni nogometni delavec dejal, da bo prenehal delovati v nogometu, če mu na sodišču dokažejo krivico in ga obsodijo. Sodnica okrajnega sodišča v Murski Soboti Andreja Mihalič je Kacijanu izrekla sedem mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let. Kacijan je namreč zakrivil kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, ko je nezakonito porabil okoli 13.000 evrov denarja MNZMS, ker si je odredil izplačilo nadomestila za vodenje zveze, čeprav z MNZMS sploh ni imel sklenjene podjemne pogodbe, torej si je denar izplačal brez pravne podlage in brez sklepa izvršnega odbora (IO) MNZMS. Prav tako je bil razglašen za krivega, da si je vsaj dvakrat pri MNZMS neupravičeno obračunal potne stroške, ko je šel na sejo izvršnega odbora NZS v Ljubljano, čeprav mu je stroške službene poti po veljavnih pravilnikih že povrnila NZS. Sicer je Kacijanova odvetnica Vlasta Horvat napovedala pritožbo, tako da sodba še ni pravnomočna. Sedeminpetdesetletni Kacijan uživa zelo veliko zaupanje nogometne baze, saj je bil decembra znova izvoljen za predsednika MNZMS in podpredsednika NZS kljub sodnemu postopku zoper njega. Res je tudi, da medobčinska zveza, ki jo vodi, velja za stabilno, eno najbolje organiziranih pri nas in ima celo svoje prostore. Njegovi najbližji sodelavci so potrdili, da ni oškodoval njihove organizacije in da si je zgolj povrnil nastale stroške. »Ne bom odstopil, ker menim, da nisem kriv. Ne glede na to, kakšno odločitev bo sprejelo sodišče, sem ponosno pred vami, ker ob meni stoji 99,9 odstotka ljudi, s katerimi sodelujem, in ti mi bodo še naprej stali ob strani. Na račun nogometa si nisem prilastil niti centa. Nikomur ne bom dovolil, da uniči, kar smo skupaj naredili v več kot dveh desetletjih. Odločen sem, da dokažem svojo nedolžnost,« zatrjuje Danilo Kacijan.