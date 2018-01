Jakov Fak ne bo zastavonoša

LJUBLJANA – Slovensko zastavo na slovesnem odprtju zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu bo nosila ali tekačica Vesna Fabjan ali hokejist Mitja Robar. Jakov Fak, ta je nosil hrvaško zastavo na odprtju OI leta 2010 v Vancouvru, ko je še tekmoval za svojo rodno domovino, štiri leta pozneje v Sočiju je že za Slovenijo, je namreč zaradi pritiskov in negativnih odzivov na kandidaturo za nošenje slovenske zastave v Južni Koreji zdaj izstopil iz kroga treh predlaganih izbrancev.

»Pravi ljubitelji športa in pozitivno naravnani Slovenci si niti v sanjah nismo predstavljali takšnega števila uničujočih komentarjev, kot jih je bil v preteklih dneh deležen biatlonski superšampion. Vodstvo slovenskega olimpijskega komiteja z veliko zaskrbljenostjo in ogorčenjem spremlja odzive športne javnosti in nekaterih slovenskih medijev glede kandidature Jakova Faka. Je športnik od glave do peta, človek z ogromno moralno integriteto, z briljantnimi športnimi uspehi in vzornim vedenjem na športnih tekmovališčih in zunaj njih. Izrecno želimo poudariti, da v športu nismo nikoli dovolili, da bi se preštevali in ločevali. Šport združuje,« so javno sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije.

No, odzivi za umik kandidature biatlonca, ki gladko govori slovensko, so zanimivi tudi na družabnih omrežjih. »Ker nam primanjkuje slovenskih športnikov, naj zastavo nosi Ahmad Šami,« je bil eden, drugi pa: »Vse je lahko sram! Ko pa bo medaljo prinesel, bo pa dober.« Nosilca zastave bodo določili spletni uporabniki družabnega omrežja nacionalnega radia v ponedeljek tik pred uradno predstavitvijo slovenske olimpijske odprave.