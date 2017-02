Izpoved mame Ilke Štuhec: Včasih sem že obupala, ko sem gledala, kako je trpela

ST. MORITZ – Po veličastni zmagi Ilke Štuhec v St. Moritzu se njenih uspehov veseli vsa Slovenija, predvsem pa Ilka sama in njena ekipa. O uspehu to nedeljo sta nekaj besed povedala tudi njen trener Grega Koštomaj in trenerka, serviserka in mati Darja Črnko. Čeprav še ne vedo, kdaj se bodo lahko iz Švice vrnili domov, upajo, da bo to čim prej.

»Močno sem upala na kaj takšnega. Ni bilo vedno lahko, ampak se je izplačalo vztrajati. Drugače mi ni pomembno, koga vse sem prehitela. Ker sem najhitrejša, sem prehitela vse.«

»Vedno sem upala, upanje ni nikoli umrlo,« je o težkih časih po Ilkinih poškodbah povedala mati. »Spodbujali sva drug drugo, jaz sem v bistvu včasih že obupala, ko sem gledala, kako je trpela, potem pa se je obrnilo. Vsakič je ena naredila korak naprej.« Pomen njunega odnosa pa je poudarila tudi Ilka: »Brez nje ne bi bila tu, kjer sem danes. V najtežjih trenutkih je bila ob meni in vse skupaj sva začeli iz nič.

Podobnega mnenja je tudi njen trener, ki pravi, da mu ni bilo nikoli žal, da je prevzel treniranje Ilke: »Ilka je bila vedno velik potencial, vanjo sem verjel od prvega dneva.«

Pred kamero pa je stopil tudi oče Viktor, ki pravi, da so se mu uresničile sanje: »Občutek je, kot da so se sanje uresničile, kot da so se stvari postavile na svoje mesto,« je povedal o hčerinem uspehu. »Prvi del je odpeljala suvereno, videti je bilo, da ne bo imela problemov. Zdaj se mi zdi, da je Ilka dobila rutino in suverenost, da odpelje tudi najzahtevnejše proge.«