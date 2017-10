Ivo Daneu – rojeni zmagovalec, ki pri 80 uživa sleherni dan

LJUBLJANA – V svojem času je bil Goran Dragić, Luka Dončić, Klemen Prepelič in vsi drugi naši zlati fantje skupaj, danes pa legenda jugoslovanske in svetovne košarke praznuje 80. rojstni dan. Vse najboljše, dragi Ivo Daneu!

A tudi če pustimo košarko ob strani, se njegova junaška zmagovita pot nadaljuje v njegovih zrelih letih. Današnje pomembne obletnice namreč ni dočakal na domačem kavču, kot je to bolj pogosto pri osemdesetletnikih, ampak nikjer drugje kot na svetovnem teniškem novinarskem prvenstvu v Dubrovniku. Kot častni kapetan slovenske novinarske reprezentance. Kajti Ivo Daneu ni bil le vrhunski športnik, občasno je s tekem tudi poročal in jih komentiral. »Vendar v novinarstvu nisem prav dolgo zdržal, saj v športu nisem videl toliko problemov, kot so jih od mene pričakovali uredniki,« nam pove, ko ga dan pred okroglo obletnico pokličemo v Dubrovnik.

Drugi ga držijo pokonci

»Saj sem res prestar za življenje, kot ga živim. Vendar to sploh ni moja zasluga, ampak me v to ves čas silijo moji prijatelji in moja družba. Ves čas me kam vabijo in težko se jim uprem. Saj je naporno, a to me, konec koncev, drži pokonci in lahko rečem, da se res odlično počutim,« nas s svojo iskrenostjo nasmeje, ko mu, ne najbolj klasičnemu osemdesetletniku, postavimo klasično vprašanje, kako mu uspeva, da tako aktivno preživlja svoja zrela leta.



Moj Ivo V monografiji je Katja Daneu o svojem možu dejala: »Ivo Daneu je prijazen in ima čut za sočloveka. Je pozoren mož in dober, predober oče in dedek. Primerno trmast: na primer vsi vidimo, da je neka stvar temno modra, in bo vztrajal, da je svetlo modra. Ga ne premakneš.«

Ne samo da je častni kapetan slovenskih novinarjev, od novinarskih kolegov iz Dubrovnika izvemo celo, da se Ivo te dni, ko smo v Sloveniji že preklopili na zimska oblačila, veselo kopa in pri tem nadvse uživa. Da ne gre za nikakršno pretiravanje, nam odločno potrdi, ter doda, da je nor na morje in da so temperature povsem znosne. Torej ni nobenega razloga, da ne bi izkoristil svetovnega prvenstva tudi za kopanje.

Takih evforij, kakršno smo doživljali na nedavnem evropskem prvenstvu v košarki, je v svoji karieri seveda veliko doživel, saj jih je desetletja tudi ustvarjal. A kako so vse te številne trenutke najvišje napetosti vzdržali njegovi živci in telo? »Ja, bilo je kar veliko takih trenutkov, a lahko se pohvalim, da imam zelo dobre živce. Če poči petarda, se vsi okoli mene ustrašijo, jaz pa ostanem miren. Tudi nisem človek, ki bi v trenutkih zanosa skakal v zrak od veselja ali na ves glas kričal. Zato sem naše fante zdaj spremljal zelo umirjeno, žal mi je le, da sem zbolel za virozo in se tako nisem mogel odzvati vabilu, da bi si tekme ogledal v živo, ampak sem jih moral gledati po televiziji.«

Praznoval bo ves teden

Časopisno podjetje Delo je ob 80 častitljivih letih za Iva Daneua prihodnji teden na Ljubljanskem gradu pripravilo praznovanje rojstnega dneva, ob tem pa je izdalo in založilo monografijo z naslovom IVO med 10 in 13, katere avtor je odgovorni urednik Slovenskih novic Bojan Budja. Kako bi tega izjemnega človeka, s katerim se poznata kaki dve desetletji in o katerem je napisal 164 strani monografije, opisal naš urednik v nekaj stavkih? »Ivo Daneu je neposreden, pošten, odkrit človek, sicer pa rojen zmagovalec. Ne samo v košarki, tudi pri tenisu ali taroku, kar oboje tudi rad igra, si vedno poišče takšno družbo, da lahko tudi zmaga. A če bi ga moral opisati samo z enim stavkom, bi rekel, da živi in uživa sleherni dan po načelu carpe diem. Vedno pa je prva družina, šele nato prijatelji.«

Prav nič nismo bili presenečeni, ko nam je Ivo Daneu povedal, da bo svojih 80 let praznoval kar ves teden. V ponedeljek je na zabavo za svoje reprezentančne kolege iz zlatih časov jugoslovanske košarke povabil Petra Skansija, Rata Tvrdića, Damirja Šolmana, Nikolo Plećaša, Nemanjo Đurića, Dragoslava Ražnatovića, Dragutina Čermaka in Giuseppa Đerđo, a ker vsi ti legendarni košarkarji ne bi radi zamudili velikega praznovanja na Ljubljanskem gradu, bodo po posebnem programu, ki jim ga je pripravil, skupaj skoraj ves teden.

»Ob vsem tem lahko samo rečem, da se res odlično počutim, žal mi je samo, da iz časov moje mladosti oziroma mojih največjih uspehov ni prav veliko posnetkov, ki bi si jih rad ogledal. Najlepše darilo za moj 80. rojstni dan je bila zagotovo zmaga naših fantov na evropskem prvenstvu. Dolgo smo potrebovali zanjo, a zdaj so se fantje povezali v eno in z nasmehom premagali vso Evropo,« je z nasmehom še povedal naš slavljenec Ivo Daneu.