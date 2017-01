Ilka Štuhec pred Zlato lisico v solzah

Slovenska smučarska šampionka Ilka Štuhec ni priljubljena zgolj zaradi svojih športnih uspehov, temveč tudi zaradi nalezljivega smeha in simpatičnega nasmeha, brez katerega jo je skoraj nemogoče videti. Rada je v stiku s svojimi oboževalci, zato na družabnih omrežjih velikokrat deli tudi kaj takega, kar ni neposredno povezano s športom. Tokrat se je oglasila v zvezi s svojimi uspehi v letošnji sezoni in razkrila, katero darilo jo je spravilo v jok.

»Veliko ljudi me sprašuje, zakaj ravno letos. Kaj je bilo drugače, zakaj končno ta preboj? Poleti sem zelo dobro trenirala. Fizično sem zelo dobro pripravljena in zdrava. Mislim, da predvsem zato, ker sem vztrajala. Ne glede na vse sem verjela, da se bo nekoč 'poklopilo'. Zdaj je ta čas, zaradi katerega garam že od malih nog. Čudovito je vedeti, da sem nekomu navdih, da se ljudje lahko poistovetijo z mano. Verjamem, da tudi drugim ni postlano z rožicami,« je povedala Ilka in dodala, da ji taka presenečenja, kot je verižica, ki so jo ji poslali iz zlatarstva Mravlje iz Trbovelj, zelo veliko pomenijo.

Priznala je tudi, da jo je darilo spravilo v jok, in dala nasvet vsem, ki si želijo nekoč uspeti: »Vztrajajte pri svojem in ni hudič, da se vse dobro nekoč povrne.«