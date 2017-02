»Ilka se je odpovedala denarju, ki si ga je hudičevo zaslužila«

Pot svetovne prvakinje v smuku in vedno nasmejane Mariborčanke Ilke Štuhec ni bila posuta z rožicami, o čemer je njena mama Darja večkrat spregovorila. Prav zaradi tega ima Ilka odličen čut za sočloveka, še posebej za ljudi v stiski, kar je dokazala nemalokrat, nazadnje pa, ko je dan pred Zlato lisico neko podjetje humanitarnemu društvu UP-ornik in Ilki podarilo donaciji v višini tisoč evrov, se je denarju odpovedala in ga podarila temu društvu.

Ilka je takrat dejala, da bo denar komu drugemu prišel veliko bolj prav kot njej, o njenem dejanju pa je spregovoril tudi Boris Krabonja, profesor zgodovine na Srednji ekonomski šoli Maribor, ki je za leto 2014 prejel priznanje za naj prostovoljca in mariborski Robin Hood, kot mu pravijo Štajerci. Krabonja, ki vodi društvo UP-ornik, je ob tem dejal, da Ilka Štuhec pred dvema mesecema ni vedela, da bo dobila mali kristalni globus in da bo svetovna prvakinja, njeni uspehi so šele nastajali.

»In vendar se je brez kančka razmišljanja odpovedala denarju, ki si ga je hudičevo zaslužila in prigarala. Imenujte mi eno javno osebo, ki se zajetnega kupčka denarja odpove v korist svojih sodržavljanov, čeprav ni vedela, kako in kaj bo v prihodnje. Ilka Štuhec ni le svetovna prvakinja in najboljša smukačica v sezoni 2016/17, ampak je izjemno dekle z izjemno velikim srcem. Ilka, globok poklon v mojem imenu, v imenu UP-ornikov in v imenu 350 socialno zlomljenih ljudi, ki si jim brez razmišljanja pristopila in pomagala. Zlati lesk medalj počasi in vztrajno bledi, sijaj osebnosti nikoli,« je svoje razmišljanje na facebooku delil Boris Krabonja.