Igral bo za Slovenijo, hoče biti evropski prvak

Leto 2017 bo očitno prelomno tudi za slovensko reprezentančno košarko. Prvi zvezdnik Goran Dragić je pred dnevi napovedal slovo od dresa Slovenije po koncu evropskega prvenstva, štafetno palico vodje ekipe pa želi predati Luki Dončiću, mlademu zvezdniku Real Madrida, ki bo konec tega meseca dopolnil 18 let. »Veselim se igranja za slovensko reprezentanco in z Goranom Dragićem, ki je eden najboljših igralcev, tudi v ligi NBA,« je dejal Dončić v enem od številnih pogovorov, ki jih je opravil v teh dneh s slovenskimi mediji, tudi s Slovenskimi novicami. Pri kraljevem klubu iz Madrida so naredili izjemo. Napovedovali so, da pred 18. letom Dončić ne bo na voljo za intervjuje, vendar se je zgodilo drugače. Pred mikrofonom se dobro znajde, med vprašanji in odgovori pa slalomira kot med nasprotnikovo obrambo.



Na prvi tekmi dve minuti



V otroških letih je Dončić treniral številne športe, tudi nogomet. Rad je rolal, potem se je na ljubljanski osnovni šoli Mirana Jarca zapisal košarki. »Na prvi tekmi sem igral le dve minuti. Nimam veliko povedati o tej izkušnji, potem je šlo bolje,« se Luka spomni debija pod koši. Vadil je v mlajših selekcijah Union Olimpije. V obdobju 2007–2010 je treniral pri Jerneju Smolnikarju, v sezonah 2011 in 2012 pa je vadil pri Roku Dežmanu in Lojzetu Šišku. Na tekmah mladcev letnika 1999 sta ga vodila tudi trenerja takratnih ekip U-10 in U-12 Grega Brezovec in Gašper Verbič, na turnirjih je Dončića spremljal vodja šole Srečo Bester. V teh letih pri Olimpiji je Dončić na turnirju v Pordenoneju leta 2011 v finalu dosegel 41 od ekipnih 47 točk (nasprotnik Leoncino Mestre), leto zatem pa je v Rimu tekmo z Laziem končal pri 54 točkah, 11 skokih in 10 podajah. Vse to ni ostalo neopaženo. Vabili so ga v Turčijo, na koncu se je odločil za madridski Real, ki je ocenil, da bi se iz Luke lahko razvil izvrsten košarkar. Pri oceni se niso zmotili. »Ko sem prišel iz Union Olimpije v Real, sem zagotovo sanjal tisto, kar sanjajo vsi mladi košarkarji. Sanjal in verjel sem, da lahko nekaj naredim iz sebe,« se spominja prvih dni v španski prestolnici.

