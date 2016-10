Gregorinova in Vnuk zabijala za pomoč osnovni šoli Roje

LJUBLJANA – Ker dobrodelnost ne pozna meja, ne časovnih ne prostorskih, je ekipa Velikanov slovenskega športa pod okriljem Športno-humanitarnega društva Olimpiki iz Ljubljane po poletnem odmoru gostovala v Domžalah. Predstavniki tamkajšnje občine in zavoda za šport in rekreacijo so bili izvrstni gostitelji letošnje šeste dobrodelne tekme olimpikov v Hali komunalnega centra, kjer je nekaj sto gledalcev uživalo v nogometnih vragolijah znanih obrazov in pestrem spremljevalnem programu, za katerega so poskrbeli mladi plesalci iz PK Miki, nogometaši iz NK Domžale in NK Radomlje, košarkarji iz KK Helios Suns ter obetavni glasbeniki. Zbirali so denarna sredstva za osnovno šolo Roje, vse pa je navdušil rekordni znesek na letošnjih akcijah – kar 11.400 evrov.



Rezultat tekme je bil kajpada drugotnega pomena, a vseeno velja zapisati, da so velikani tokrat igrali brez selektorja Vilija Amerška, zato je bil šef Aleš Čeh, ki je bil v vlogi igralca in selektorja. Na drugi strani je domžalski župan Toni Dragar izvrstno vodil svojo selekcijo. Na koncu je bilo 3:3, gol za domačo izbrano vrsto je zabila tudi biatlonka Teja Gregorin, na drugi strani pa sta se najbolj izkazala nekdanji hokejski as Tomaž Vnuk z golom in podajo ter zanesljivi vratar, legendarni glasbeni urednik Dragan Bulič.

