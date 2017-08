Goran Dragić po novem tudi pravljični junak

LJUBLJANA – Košarkarski as Goran Dragić ni samo vrhunski športnik, po novem je tudi glavni junak slikanice za otroke z naslovom Goran, legenda o zmaju. V resnični pravljici bodo bralci odkrili, kaj vse počne, ko ni na košarkarskem parketu. Pravljico je napisal mladinski pisatelj Primož Suhodolčan, ki je v zadnjih letih ustvaril že nekaj podobnih knjig, najbolj znane med njimi so Lipko in KošoRok, Lipko in svetovni prvaki, ki govorita o junaku in maskoti evropskega košarkarskega prvenstva 2013 v Sloveniji, ter Tina in medvedja moč, katere glavna junakinja je Tina Maze.

»Slikanica Goran, legenda o zmaju je zgodba resničnega junaka, povedana na pravljičen način, ki je otrokom blizu. Z osebnim nagovorom Gorana Dragića bo sporočilo pravljice doseglo slehernega bralca in navdihnilo tudi bodoče mlade zmaje,« so zapisali pri založbi DZS, ki je pravljico natisnila v 5000 izvodih in ki je v prodaji od sredine avgusta po ceni 19,80 evrov.

Goran Dragić bo slikanico, ki med drugim opisuje njegovo košarkarsko pot, prepleteno z vzponi in padci, zmagami in porazi, predstavil ta petek, 25. avgusta, ob 14. uri, v Cityparku oziroma na prostoru pred trgovino Swarovski.

Goran Dragić je 2015 izdal tudi svojo biografijo z naslovom Dajte Gogiju žogo, ki na skoraj 300 straneh predstavlja njegov košarkarski razvoj od začetkov v ljubljanskih Kosezah do zvezdniškega statusa v ligi NBA oziroma Miamiju.