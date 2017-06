Gašper Okorn takoj po zmagi skočil ženi v objem

Slavje v Ljubljani se še ni poleglo. Trener Gašper Okorn je košarkarje Olimpije popeljal do naslova državnega prvaka. Tudi tokrat se je izkazalo, da za uspešnim moškim stojita uspešna ženska in družina, zato ni presenečenje, da je 44-letni Okorn po koncu finalne tekme najprej stekel na tribuno, kjer so zanj navijali žena Tanja in njuna otroka, starejša je deklica, mlajši pa sin. Družina si je skočila v objem, ker je očku uspel veliki met – Olimpija je po njegovi zaslugi osvojila dva naslova. Okorn priznava, da je bila družina v pretekli sezoni tista, ki je morala poslušati njegovo nerganje in slabo voljo. Ženi in otrokoma pa se je poskušal oddolžiti tako, da jim je namenil vsak prosti trenutek. Gašper in Tanja sta par že od študentskih dni, Tanja Virant Okorn je zaposlena na ministrstvu za zunanje zadeve. V preteklosti je delovala tudi na Češkem, lani pa je magistrirala iz teme Položaj in vloga partnerjev/partneric slovenskih diplomatov.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«