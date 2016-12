FOTO: Znani so slovenski športniki leta 2016

LJUBLJANA – Najboljša športnika Slovenije v letu 2016 sta zlata judoistka Tina Trstenjak in četrtič zaporedoma smučarski skakalec Peter Prevc, najboljša ekipa leta po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) pa je hokejska reprezentanca Slovenije. Trstenjakova je nagrado prejela prvič, Prevc četrtič, hokejska reprezentanca pa petič.

Trstenjakova je na olimpijske igre v Riu de Janeiru prišla kot svetovna in evropska prvakinja ter z zlatom upravičila vlogo favoritinje. S tem je prehitela svojo judoistično kolegico in prav tako dobitnico olimpijskega odličja Anamari Velenšek (181 točk), katere bron je bil zaradi poškodbe kolena vreden zlata, tretja je bila Janja Garnbret (109), druga najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini športnega plezanja. Osvojila je skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti ter na prireditvi Športnik leta kot tretja po vrsti prejela nagrado za izstopajočo mlado športno osebnost leta.

Tako kot med športnicami je tudi med športniki trojica presegla 100 točk, največ pa jih je po sezoni rekordov prejel Peter Prevc (266), zmagovalec novoletne turneje, svetovnega prvenstva v poletih ter skupni zmagovalec svetovnega pokala ter zmagovalec seštevka v poletih.

Drugi je bil jadralec Vasilij Žbogar, ki je decembra lani na Novi Zelandiji z bronasto kolajno v razredu finn osvojil svoje prvo odličje na svetovnih prvenstvih, v Riu de Janeiru pa je 41-letni jadralec s srebrom osvojil še tretje olimpijsko odličje v karieri in se zapisal med najuspešnejše jadralce vseh časov.

S štirimi točkami zaostanka je sledil motokrosist Tim Gajser (120), prvi motokrosist z zaporednima naslovoma svetovnega prvaka v MX2 in MXGP ter prvi najstnik, ki si je pokoril elito.

Ekipa leta je postala hokejska reprezentanca Slovenije (61 glasov) z drugo zaporedno uvrstitvijo na zimske olimpijske igre. Risi bodo v olimpijskem Pjongčangu branili visoko sedmo mesto iz nepozabnega Sočija, v predtekmovanju pa se bodo tako kot na igrah ob Črnem morju pomerili z Rusijo, Združenimi državami Amerike in Slovaško.

DŠNS je najboljše športnike sezone razglasil na tradicionalni prireditvi Športnik leta, ki poteka nepretrgano od leta 1968, in se je tradicionalno odvijala v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z neposrednim prenosom na TV Slovenija.

Priznanja ob jubileju

Priznanja najboljšim so ob petindvajsetletnici samostojne slovenske države izročili vrhunski športniki iz tega obdobja: Iztok Čop, Brigita Bukovec, Primož Peterka, Urška Žolnir, Dušan Hauptman, Rajmond Debevec. Voditeljica je bila novinarka TV Slovenija Sanja Modrić, glasbena gosta pa Nina Pušlar in Zlatko.

Popolnoma nova priznanja DŠNS za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ, Slovenska industrija jekla. DŠNS je prireditev tudi letos organiziral z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ki je ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja v olimpijskem letu. Pomemben delež za izvedbo so dali tudi pokrovitelji, glavni Derby ter Unitur, SIJ, Športna loterija, Radenska ... Največji finančni prispevek je namenila Fundacija za financiranje športnih organizacij, sredstva pa je prispevalo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Urad vlade RS za komuniciranje, s svojimi izvrstnimi proizvodi pa so se na družabnem srečanju pridružili tudi člani vinarske reprezentance Slovenije, aktualni evropski prvaki, ter pivovarna z avstrijske Koroške Hirt.