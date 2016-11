FOTO: Znani nogometaš doživel nesrečo. Ne boste verjeli, kaj je izjavil po njej

Nogometaš angleškega prvaka Leicester Citya Jeffrey Schlupp je doživel nesrečo. On jo je na srečo odnesel brez poškodb, je pa precej zdelan njegov okoli 200 tisočakov vredni športni lamborghini. V nesreči je bil udeležen sam, ko pa so se pojavili ob njem policisti, reševalci in skrbniki cest, je izrekel besede, ki so mnoge presenetile: »Ne skrbite, doma imam še tri vozila!«

Kot poroča The Sun, vozni park nogometaša dopolnjujejo še range rover sport, BMW i8 in športni mercedes.

What Premier League star told police after crashing £190k Lambourghini https://t.co/AG0ioFu16o pic.twitter.com/qephPHjyjr — Kennedy Amoako (@FancyDiMaria) November 23, 2016