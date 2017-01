FOTO: Ženska premagala Ivico Kostelića

ZAGREB – Zagreb je med tekmama svetovnega pokala v alpskem smučanju danes v središču mesta pripravil revijalno tekmo zvezdnikov, na kateri je zmagala Avstrijka Renate Götschl. Čeprav prireditelji 18 zmagovalcem svetovnega pokala uradno niso merili časa, je bila na koncu Götschlova le nekoliko hitrejša od lokalnega matadorja Ivice Kostelića.

Na nekaj manj kot 200 metrov dolgi progi med zagrebško katedralo do Manduševca na trgu bana Josipa Jelačića, ki jo je Fis pripravil v sklopu 50. obletnice svetovnega pokala, je nastopilo 18 smučarskih legend iz vseh obdobij, med njimi Janica in Ivica Kostelić, legendarni Francoz Jean-Claude Killy, Avstrijec Karl Schranz, Annemarie Moser-Pröll, Marc Girardelli, Alberto Tomba, Petra Kronberger, Tamara McKinney, Tina Maze, Andreas Wenzel, Michele Jacot Herry, Lise-Marie Morerod, Michaela Dorfmeister, Renate Götschl, Pernilla Wiberg in Nicole Hosp. Povabili so tudi najboljšega smučarja današnjega časa Marcela Hirscherja, ki se je na polovici proge ustavil in se fotografiral z gledalci.

V Zagrebu so se pojavili tudi nekateri drugi smučarji z vrhunskimi karierami: Jure Košir, Matjaž Vrhovnik, Hans Enn, Bojan Križaj, Günther Mader, Marco Büchel, Kristian Ghedina, Thomas Sykora, Špela Pretnar, Urška Hrovat in Alenka Dovžan.

Po twitterju smo pobrskali po utrinkih iz hrvaške prestolnice:

Combien y a-t-il de gros globes sur cette photo ? En voila une belle brochette ! Que des légendes de l'Alpin ! Merci @fisalpine ! #fisalpine pic.twitter.com/lQnZMM8Fjs — HORS-PISTE Le Mag (@HorsPisteOff) January 4, 2017