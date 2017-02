FOTO: Žene spregovorile o junakih

»One so moje bistvo in razlog, da se trudim v vsakem trenutku iz sebe iztisniti maksimum. Ni lepšega kot po zmagi objeti in poljubiti ženo.« Foto: osebni arhiv

Žena kapetana Vida Kavtičnika, Maša, je bila tudi sama aktivno predana športu, saj je trenirala tenis. Še vedno se po njej pretakajo nepopisni občutki radosti, ponosa, veselja in hkrati malce zaskrbljenosti, tiste značilno ženske, materinske. Njen dragi si je namreč le nekaj minut pred koncem ene najbolj razburljivih tekem v zgodovini ekipnega športa poškodoval koleno, in četudi so prve prognoze pesimistične, je prepričana, da bo Vid zmagal tudi to bitko. »Ženam vrhunskih športnikov vsekakor ni lahko spremljati vseh teh naporov, trepetati ob poškodbah in preživljati nevšečnosti, ki jih prinaša njihova odsotnost. Vendar je vse v hipu poplačano z najbolj pristnimi čustvi sreče, ko veš, da je tvoja ljubljena oseba dosegla življenjski cilj, za katerega se je vseskozi žrtvovala. Ta bronasta medalja je veliko več kot le nagrada za zmago,« nam je zaupala Maša, ki z družino trenutno živi v Montpellierju, znanem francoskem mestu, za katero igra njen mož.

