FOTO: Zaradi varovanke Tanjinega Mikija želi Veliko Britanijo zamenjati za Slovenijo

Ljubljančan Aljaž Bedene je v Angliji znova v ospredju teniških pogovorov. Nekdanji slovenski reprezentant, ki od 2015. nastopa pod zastavo Velike Britanije, je namreč angleškim medijem priznal željo po vrnitvi v domovino in nastopanju za Slovenijo.



Razloga naj bi bila želja po igranju na olimpijskih igrah 2020 ter odločitev zaročenke Kim. Kdo je Kim? Gre za Bedenetovo zaročeno Kimalie, nekdanjo članico Foxy Teens, ki je pred časom v Veliki Britaniji predstavila novo pesem z naslovom You're Not Sorry. Kako uspešno? Ni znano!



Spomnimo: Kim Perme je med letoma 2007 in 2010 prepevala v priljubljeni skupini Foxy Teens, menedžer je bil Miki Šarac, danes pa si na Otoku ustvarja kariero pod umetniškim imenom Kimalie. Foxy Teens je bila sicer prva slovenska najstniška pop glasbena skupina, ki je delovala med letoma 1996 in 2005. Leta 2007 so na sceno prišla tri nova dekleta, Ines, Nika in Kim. Njihov prvi izdelek je Foxy mix 2007, sestavljen iz uspešnic prve zasedbe.



In zdaj se je zgodilo. Teniški igralec ne more zastopati Velike Britanije na olimpijskih igrah, saj mu Mednarodna teniška zveza ni prižgala zelene luči za nastopanje v Davisovem pokalu – prav trije nastopi v Davisovem pokalu pa so pogoj za udeležbo na olimpijskih igrah.



To hkrati pomeni, da mora Bedene, če želi nastopiti na olimpijskih igrah, čim prej obleči dres Slovenije, ki je za letos sicer že končala nastope v Davisovem pokalu, tako da ji do 2020 ostajajo le še trije poskusi. No, zdaj pa še ambicije zaročenke Kim, ki se je skoraj zatrdno odločila, da želi glasbeno kariero nadaljevati v Sloveniji.