FOTO: Zapeljive noge nagrajene olimpijke

Včeraj so na Brdu pri Kranju podelili najvišja državna priznanja za šport, Bloudkove nagrade in priznanja za leto 2016. Letos so podelili štiri nagrade in deset plaket. Med dobitniki plakete za pomembne tekmovalne dosežke je bila tudi Anamari Klementina Velenšek, judoistka, ki je na lanskih olimpijskih igrah v Riu osvojila bronasto medaljo v judu.

Anamari si je bila prisiljena vzeti nekaj časa zase, saj je po prihodu domov morala na nujno operacijo kolena. Če smo je sicer vajeni v bolj športnih opravah, pa je včeraj naravnost blestela v kratki črni obleki, v kateri je pokazala svoje dolge in zapeljive noge.