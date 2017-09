FOTO: Za slovenske navijače: Nikar s kovanci na tekmo

ISTANBUL – Na evropskem prvenstvu je vsak dan manj reprezentanc. Včeraj so se poslovile štiri, danes se bodo še štiri. Najbolj dolgih nosov so šli včeraj domov Francozi in Litovci, nekoliko manj so bili poklapani Finci, kot pričakovan pa so poraz sprejeli Ukrajinci, ki niso bili dostojen tekmec Slovenije.

Prazna dvorana

Turki upajo, da bo vsak dan več navijačev, ki bodo uživali v vrhunski košarki. Prvi dan sklepnih bojev je dvorana Sinan Erdem, ki sprejme 16.000 gledalcev, bolj samevala. Turki precej stavijo na današnji dan, ko se bo domača ekipa zoperstavila Špancem, aktualnim evropskim prvakom. Ob vsej evforiji pa se ne pozablja na varnost. Turki ničesar ne prepustijo naključju.

Vsi, tako domači kot tuji navijači, morajo skozi stroge varnostne preglede. Brez izjeme. Kot na letališču. »Povejte svojim bralcem, naj ne nosijo kovancev s sabo. Ob temeljitem pregledu pred vstopom v dvorano bodo ostali brez njih,« nam je sinoči povedal eden od navijačev Slovenije, ki je pustil Turkom v posebni skledici za prgišče turških lir. Koristen nasvet, ni kaj.

V VIP se dobro pije in je

V dvorani, ki je bila zgrajena leta 2010 za potrebe takrat svetovnega prvenstva v košarki, je nekaj možnosti, da si navijači krajšajo čas, na vsakem vogalu pa je moč kupiti kaj za pod zob ali kak košarkarski spominek. Pri teh so cene po Fibini navadi navite, medtem ko je hrana po dostopnih cenah – za štiri ali pet evrov se že dobro najeste. S tem pa nimajo skrbi petičneži in VIP-ovci, ki jih, tako kot se za velike dvorane spodobi, čakajo posebne lože, kjer se dobro pije in je.

Sicer pa: danes nekaj po 13. uri bo jasno, kdo bo slovenski tekmec v torek, ko se začenja četrtfinale. Za mesto ob Sloveniji se bosta pomerili Latvija in Črna gora. Ob tem nam je na uho prišla vest: jutri in v torek naj bi v Turčijo prišlo precej slovenskih navijačev, ki želijo na lastne oči videti, kako se bo Slovenija borila za preboj v drugi polfinale v zgodovini. Do zdaj nam je uspelo le enkrat – leta 2009 na Poljskem, ko je četa selektorja Jureta Zdovca v četrtfinalu izločila Hrvate.