FOTO in VIDEO: Slovenec najboljši: Luka Dončić odnesel prestižno nagrado

Španska revija Gigantes del Basket je v ponedeljek zvečer podelila najprestižnejše košarkarske nagrade v državi, ki so jih prejeli velikani v več kot dvajsetih kategorijah.

Med ostalimi velikimi imeni je blestel tudi 17-letni slovenski košarkar Luka Dončić, ki je dobil nagrado za najboljšega mladega košarkarja. Nagrado mu je izročila slovenska veleposlanica v Španiji Renata Cvelbar Bek, nadarjeni košarkar pa ob podelitvi ni mogel skriti svojega veselja: »Rad bi se zahvalil za to nagrado vsem, ki so mi to omogočili. Najprej klubu in mojim soigralcem, v prvi vrsti pa družini, ki me podpira na vsakem koraku,« je povedal sedemnajstletni košarkar.