FOTO in VIDEO: Ljubljanski navijači v Kopru s suhimi grli

Navijači nogometnega kluba Olimpija so iz Ljubljane v Koper na finale pokala prispeli že v zgodnjih popoldanskih urah. Dan so preživeli na ulicah obmorskega mesta, v gostinskih lokalih pa so večinoma lahko pili le brezalkoholne pijače. Gostinci jim namreč po večini niso stregli alkohola.

Navijače Olimpije so do razprodanega stadiona Bonifika, kjer se za pokalno lovoriko merita moštvi Olimpije in Domžal, pospremili policisti.