FOTO in VIDEO: Do Podčetrtka kot strojevodja

Športni as, ki se je pred kratkim poslovil od svoje vloge v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško Uroš Zorman, se je odzval na pobudo Slovenskih železnic, da se odpravi z muzejskim vlakom na pot od Celja do Podčetrtka. Še preden so se odpravili, se je 37-letnik preizkusil v vlogi kurjača, pri najtežjem delu na parni lokomotivi, nato še kot strojevodja in sprevodnik. Po 43 minutah je muzejski vlak prispel v Podčetrtek, tam pa se je dru- ščina odpravila v bazenski kompleks Aqualuna. »Uf, na bazenih pa takole za zabavo nisem bil že 15 let. Vedno je šla žena sama z otrokoma, saj mene po navadi zaradi rokometnih obveznosti ni bilo doma,« je povedal športnik in priznal, da ima sloves od reprezentance tudi določene prednosti – več časa za družino in izlete, kakršen je bil ta. Uroš si je na kopališču privoščil veliko adrenalinskih užitkov. Kar večkrat se je namreč spustil po največji vodni atrakciji v Sloveniji, toboganu King Cobra, ki omogoča vratolomno dirko po dveh ceveh. Ker je za spust po tej adrenalinski kraljici zahtevana teža nad 100 kilogramov, je po njej pospremil vse navdušene otroke, ki so si tobogan želeli preizkusiti. »Noro, noro, noro. To pa je adrenalin. Priporočam, da preizkusite,« je kar kipel od navdušenja. »Morda bomo kdaj z vsemi otroki odšli tudi na tako pustolovščino, kot smo jo doživeli mi. Muzejski vlak je super stvar,« je še utrujen, a vesel povedal ponosni oče 10-letnega Maksa, sedemletnega Jakoba in trimesečne Ule.