FOTO: V Domžalah igrali in pomagali

Po poletnih počitnicah je Športno-humanitarno društvo Olimpiki iz Ljubljane minuli petek nadaljevalo svoje poslanstvo skupaj z nogometno ekipo Velikani slovenskega športa. Po uspešno izvedenih in v dober namen odigranih tekmah v Slovenj Gradcu, Izoli, Murski Soboti, Mariboru in na Jesenicah so tokrat gostovali v Domžalah in se pomerili z županovo ekipo. Navdušeno je bilo staro in mlado, ki se je zbralo v Hali komunalnega centra. Pri pripravi izjemnega dogodka so pomagali še NK Domžale, KK Helios Suns, NK Radomlje in PK Miki. Veselje ob koncu je bilo izjemno, za osnovno šolo Roje pa se je zbralo kar 11.400 evrov!