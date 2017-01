FOTO: Tina v slovo pokazala modrček in priznala: Moraš biti žleht

Tina Maze je odšla s stilom. »Mislim, da moraš biti v športu nekoliko nagajiv, sicer težko prideš na vrh. Biti moraš žeht, kot rečem jaz. To je del mene, ta stvar me je zaznamoval, morala sem narediti eno vragolijo, to je del,« je dejala Tina za RTV Slovenija o modrčku, ki ga je pokazala, ko je prišla v cilj. Ste ga opazili?

To je naša najboljša športnica vseh časov o desetih odstotkih dvoma povedala mednarodni javnosti.