FOTO: Tina se je poslavljala brez obleke in to ob odprtem oknu

Najtrofejnejša slovenska smučarka je pomahala v slovo svojima dvema naslovoma svetovne prvakinje iz Beaver Creeka leta 2015 na zanimiv način – ob odprtem oknu in odeta le v brisačo.

»Zadnji dnevi kot aktualna svetovna prvakinja v smuku in kombinaciji,« je na družabnem omrežju zapisala zdaj že nekdanja smučarska šampionka iz Črna na Koroškem in poslala ljubezen v Beaver Creek.

Naj spomnimo: oči slovenske smučarske javnosti so sedaj uprte v Ilko Štuhec, ki je nasledila Tino na prestolu svetovne prvakinje v smuku.

