FOTO: Tina Maze po drami v Italiji dobila nove ponudbe

Nastopila je s skupino The Rockers, v kateri sta tudi Matjaž Jelen in Bor Zuljan iz Šank Rocka. Foto: Facebook

Najboljša slovenska smučarka vseh časov je bila minuli konec tedna v Alta Badii znova v središču pozornosti. Tokrat ni kraljevala na belih strminah, temveč na odru s skupino The Rockers. Matjaž Jelen, ki je skupaj z Raayjem napisal glasbo za Tinino pesem My way is my decision, nam je zaupal, da Italijani Tino obožujejo, zato je bila ena ura, kolikor je bila z rokerji na odru, premalo.

